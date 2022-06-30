باستثمارات 10 مليار ات درهم.. إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية

أطلق الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهِيْان، عضو المجلس التنفِيْذي لإمارة أبوظبي ورئيس مكتب أبوظبي التنفِيْذي، استراتيجية أبوظبي الصناعية.

ويأتي إطلاق الاستراتيجية اليوم تعزيزاً لمكانة الإمارة كَمْركز صناعي يعتبر الأكثر تنافسية فِيْ المنطقة. تعتزم حكومة أبوظبي استثمار 10 مليارات درهم من خلال 6 برامج اقتصادية طموحة تسعى إلَّى مضاعفة حجم قطاع التصنيع فِيْ أبوظبي ليصل إلَّى 172 مليار درهم بحلول عام 2031 من خلال تعزيز سهُولة ممارسة الأعمال التجارية ودعم التمويل الصناعي وجذب الأجانب المباشر. استثمار.

ستة برامج

كَمْا ستعمل الاستراتيجية من خلال برامجها الستة على خلق 13600 فرصة عمل متخصصة إضافِيْة مناسبة للكوادر الفنية الإماراتية، وتعزيز تجارة أبوظبي مع الأسواق العالمية، بما فِيْ ذلك دعم جهُود تنويع الاقتصاد من خلال زيادة حجم الصادرات غير النفطية. الإمارة بنسبة 138٪ لتصل إلَّى 178.8 مليار درهم فِيْ أفق عام 2031.

ستساهم المبادرات المختلفة المدرجة فِيْ استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي تشمل أيضًا إعداد إطار تنظيمي جديد للاقتصاد الدائري واعتماد سياسات صديقة للبيئة وخطط تحفِيْزية، فِيْ دفع عجلة تحول أبوظبي إلَّى اقتصاد دائري والاستفادة من القطاع الصناعي الذي يحفز ويشجع على رفع مستوى المسؤولية فِيْ الإنتاج وترشيد الاستهلاك من خلال معالجة النفايات وإعادة التدوير والتصنيع الذكي.

دعم الطموحات الكبيرة

وتعليقًا على إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، قال فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل ورئيس مجموعة موانئ أبوظبي “استراتيجية أبوظبي الصناعية داعم رئيسي للطموحات الكبيرة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تطوير استراتيجيات اقتصادية محكَمْة تساهم بفاعلية فِيْ تحقيق التنمية. الاقتصاد وترسيخ مكانة الدولة فِيْ قطاعي التجارة والصناعة العالميين “.

وأضاف “تعكس هذه المبادرة المهمة أيضا رؤية قيادتنا الرشيدة وحرصها على بناء اقتصاد مستدام خلال العقد المقبل، بناء على القدرات الهائلة والتقنيات المبتكرة التي تمتلكها الدولة، بالإضافة إلَّى دفع عجلة التنمية والتنويع. لقطاع التصنيع، سيكون له تأثير كبير فِيْ تحقيق أهداف المرحلة المقبلة من التنمية “. يساهم اقتصادنا الوطني المتنوع فِيْ الارتقاء بمكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كقوة صناعية عالمية، وفِيْ وقت يواجه فِيْه الاقتصاد العالمي العديد من العقبات والتحديات، فإن الجهُود المستمرة لقيادتنا الرشيدة لدعم يدفعَنّْا القطاع الصناعي فِيْ الإمارة إلَّى الأمام بطريقة تعزز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وفِيْ الوقت نفسه، يؤسس نظام عمل لوجستيًا وصناعيًا راسخًا يدعم النمو ويوفر العديد من فرص العمل “.

من خلال الاستراتيجية، سيتم تسريع تطوير القطاع الصناعي من خلال دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتقدمة لدفع النمو والقدرة التنافسية والابتكار مع تعزيز الاستدامة فِيْ نظام القطاع الصناعي بما يتماشى مع المبادرة الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 الخطة الوطنية لتغير المناخ.

سيتم أيضًا تنفِيْذ مبادرات جديدة فِيْ إطار أهداف هذه الاستراتيجية من أجل دفع النمو عبر سبعة قطاعات صناعية أساسية الصناعات الكيميائية، وصناعة الآلات والمعدات، والصناعات الكهربائية، والصناعات الإلكترونية، وصناعة النقل، وصناعة الأغذية والزراعة، والصناعات الدوائية. الصناعات.

وتشمل الاستراتيجية ستة برامج تسعى إلَّى دفع عجلة التنمية، وتعزيز الابتكار، وصقل المهارات، وبناء نظام متكامل لشركات ومؤسسات التصنيع المحلية، وزيادة حجم تجارة أبوظبي مع الأسواق العالمية، وتسهِيْل الانتقال إلَّى الاقتصاد الدائري.

ستعمل مبادرة الاقتصاد الدائري على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال رفع مستوى المسؤولية فِيْ الإنتاج والاستهلاك، مع إعداد إطار تنظيمي للاقتصاد الدائري لمعالجة النفايات وإعادة التدوير وترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلَّى اعتماد سياسات مستدامة، وتشجيع المشتريات الحكومية بيئيًا. منتجات صديقة وتقديم حوافز لتحسين الاستدامة البيئية.

دفع النمو

ستعمل مبادرة الثورة الصناعية الرابعة على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال دمج التقنيات والسياسات المتقدمة لتعزيز التنافسية والابتكار، بدعم من البرامج الأخرى التي تشمل برنامج تمويل التصنيع الذكي، ومؤشر تقييم التصنيع الذكي، ومراكز الكفاءة التي توفر التدريب وتبادل المعرفة.

ستعمل مبادرة الكفاءات الصناعية وتنمية المواهب على تقييم كفاءة القوى العاملة، وتقديم برامج تنمية المهارات لتلبية متطلبات الصناعات المستقبلية، بالإضافة إلَّى خلق 13600 فرصة عمل بحلول عام 2031، والتركيز على المواهب الإماراتية، وتطوير مسارات وظيفِيْة مجزية فِيْ التصنيع. قطاع.

وتشمل عوامل تمكين نظام القطاع الصناعي توفِيْر الخرائط الرقمية وفق نظام المعلومات الجغرافِيْة للبحث عَنّْ الأراضي الصناعية وتطبيق برنامج موحد للتفتيش للرقابة والرقابة على الجودة. كَمْا تركز المبادرة على تعزيز سهُولة ممارسة الأعمال التجارية من خلال برامج تقدم الحوافز، والإعفاء من الرسوم الحكومية، وخفض أسعار الأراضي، وتقديم منح البحث والتطوير، والإعفاءات الضريبية، فضلًا عَنّْ تبسيط الإجراءات الجمركية وتكاليفها، وإجراء إصلاحات تنظيمية. لقوانين الصناعة والإسكان.

ستعمل مبادرة إحلال الواردات وتقوية سلسلة التوريد المحلية على تعزيز مرونة القطاع الصناعي من خلال زيادة مستوى الاكتفاء الذاتي ودعم المنتجات المحلية. يجري حاليًا توسيع قائمة أبوظبي الذهبية، والتي تشجع على شراء الحكومة للمنتجات المصنعة محليًا، مع تسهِيْل الوصول إلَّى الأسواق الخارجية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بالإضافة إلَّى برنامج اتفاقية التجارة الثنائية. كَمْا سيتم توفِيْر منتجات الصناعة المحلية فِيْ إطار برنامج المساعدة الخارجية والإنمائية المقدم للدول المحتاجة.

لدفع تطوير البنية التحتية للوصول إلَّى التكامل الكامل، سيتم إنشاء صندوق مخصص للاستثمار فِيْ إدارة سلسلة التوريد. بالإضافة إلَّى ذلك، سيتم تقديم تعويضات لدعم التمويل الصناعي، وسيتم تقديم حوافز لشركاء التوجيه لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وستعمل برامج تحسين البنية التحتية فِيْ العرب اليوم ومنطقة الظفرة على تعزيز نظام القطاع الصناعي.

وعلى هامش إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، شهد الحفل توقيع عدة اتفاقيات شراكة فِيْ المجال الصناعي أبرزها ..

اتفاقية شراكة بين دائرة التنمية الاقتصادية فِيْ أبوظبي وشركة MADE I4.0 الإيطالية المتخصصة فِيْ إعادة تأهِيْل الكفاءات. برنامج متخصص فِيْ صقل المهارات وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال.

واتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية فِيْ أبوظبي وشركة “TÜV SÜD” الألمانية. تهدف الاتفاقية إلَّى تعزيز التعاون لتطوير وتقييم الجاهزية الصناعية “I4.0 IR” فِيْ إطار تثقيف المنشآت الصناعية وقياس النضج الحالي فِيْ القطاع الصناعي. سيتم استخدام I4.0 IR لإجراء تقييمات للشركات المؤهلة للاستفادة من الخبرة المكتسبة فِيْ تسهِيْل التعاون بين أصحاب المصلحة فِيْ قطاع التصنيع لتطوير السياسات التي تدعم التصنيع الذكي.

واتفاقية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة فاركو الوطنية لآبار النفط “نوف”، حيث تسعى الاتفاقية إلَّى توسيع نطاق التعاون بين أدنوك ونوف وتوسيع عملياتها على مستوى الدولة. وتنفِيْذا لهذه الاتفاقية ستقوم الشركة الأمريكية بتصنيع المكونات الأساسية المستخدمة فِيْ أعمال الحفر بالمنشآت الصناعية بأبوظبي.

واتفاقية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة Ingenia Polymers، حيث ستعمل شركة Ingenia Polymers على إنشاء أول منشأة صناعية لها فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. ستنتج الشركة أصباغ بلاستيكية ومشتقات بوليمر ومواد بلاستيكية تستخدمها الشركات الوطنية مثل “بروج” لإنتاج حلول مبتكرة تعتمد على البولي أوليفِيْن. فِيْ الآونة الأخيرة، نقلت Engina Polymer جزءًا من قدراتها التصنيعية إلَّى الإمارات العربية المتحدة وأنشأت أول منشأة تصنيع لها فِيْ ICAD 1.