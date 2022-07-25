باسرار المطاعم.. طريقة البرجر الاصلية احَلْى من ماك بتكات سرية بدون تكاليف فى 3 دقائق مش هتبطلى تعملية

أسرار المطعم … طريقة الهمبرغر الأصلية طريقة الهمبرغر الأصلية التي تمنحك نكهة الهمبرجر اللذيذة التي تتكون من أنواع مختلفة من اللحوم، وهِيْ مصنوعة من لحم البقر أو لحم العجل أو الدجاج، ويحبها الأطفال ويمكنهم تناولها. شطائر همبرغر مثل وجبة بين الوجبات أثناء حضورهم تمارينهم أو شيء من هذا القبيل، لذلك عليك أن تتعلم كيفِيْة تحضيرها فِيْ المنزل للتأكد من أنها متوفرة عندما تحتاجها.

أسرار المطعم … طريقة الهمبرغر الأصلية

اصنع الهامبرغر بنفسك لضمان معرفة ومعرفة أكبر بالمكونات التي تدخل فِيْ تركيبته، وهِيْ كالتالي

نصف كيلو لحم مفروم مع دهُونها.

كعكة إسفنجية ناعمة، حوالي ربع كوب.

كيس من مسحوق الخبز.

بيض، ملح وفلفل أسود.

البصل المطحون مع بهارات اللحم والثوم المطحون.

جوزة الطيب ناعمة جدًا مع ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة

خذ وعاءًا مناسبًا من الفولاذ المقاوم للصدأ واجمع كل المكونات فِيْه.

اعجن برفق وبعناية حتى تتوازن المكونات.

خذ كعكًا دائريًا بأحجام متساوية، أو افرد العجينة على سطح نظيف وشكل طبقًا دائريًا بدون حافة، أو حتى كوب عريض قليلاً.

لا تضع اللحم فِيْ المقلاة أو تقسمه بالكوب دون تزييت الأداة المستخدمة حتى لا تلتصق.

بعد ذلك، اشعلوا مقلاة بكَمْية قليلة من الزيت وسخنوها وضعوا فوقها الهامبرغر.

دقيقة واحدة، ثم اقلب القطعة وكرر كل دقيقة حتى تجدها قد نضجت تمامًا.

أخرجي القطع الناضجة، وضعي الخبز فِيْ المقلاة دون إضافة زيت، فِيْعطيها رائحة الشواية.

اصنع شطائر لأطفالك بإضافة الخضار التي تريدها، والكاتشب، للاستمتاع بالهمبرغر تمامًا كَمْا تتناوله فِيْ المتجر.

نصائح لعمل البرغر فِيْ المنزل

إذا كنت ترغب فِيْ الخروج مع برغر مذاقه مثل ما تأكله بالخارج، فافعل ما يلي