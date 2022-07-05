باسكال مشعلاني أتعمد الابتعاد عَنّْ الوسط.. وأرفض العديد من المقابلات

أعربت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، عَنّْ سعادتها بنجاح أعمالها الأخيرة “إلَّى بيروت”، مشيرة إلَّى أن لبنان يستحق الفرح ويلقي الضوء على جمال مناطقه البعيدة عَنّْ الأزمات التي يمر بها.

واعتبرت باسكال أن أغنية “إلَّى بيروت” رسالة حب وولاء منها لمدينتها بيروت، متمنية أن تعود إلَّى ما كانت عليه فِيْ السابق.

وأضافت “صورنا الأغنية فِيْ بيروت وجمّعَنّْا كل أحبائي وأصدقائي وبعض المعجبين بي الذين يحلمون ببيروت جديدة بعد الصعوبات التي مرت بها منذ انفجار المرفأ”.

كشف باسكال مشعلاني عَنّْ موهبة نجله “إيلي” فِيْ الكتابة والتلحين، مشيرًا إلَّى أنه أصر على تقديم ورقة إلَّى بيروت.

وتابع “تعمدت أن أبتعد عَنّْ الوسط الفني لأنه يجعل الجمهُور متعطشًا لمقابلتي أو رؤية ما هُو جديد، وقد تبنت هذه الاستراتيجية منذ مشاركتي فِيْ برنامج” Estudio El Fan “مع المخرج الراحل سيمون أسمر. . “

وأشارت الفنانة اللبنانية، إلَّى أنها من النجمات اللواتي توقفن عَنّْ الظهُور، فهل يعجبهن ذلك لأنه لا يحب الحديث فِيْ القضايا السياسية أو مناقشة الخلافات الموجودة فِيْ المجال الفني.

واعتبر من المنطقي أن يحضر الفنان اللبناني حفلاته خارج البلاد. من أجل الحصول على الأموال اللازمة للقيام بأعمالك.

يشار إلَّى أن الفنانة باسكال مشعلاني تم تكريمها من قبل مهرجان “أفضل” لأغنيتها الجديدة “بيروت”، إلَّى جانب مجموعة من النجوم منهم محمد الشرنوبي، سيف الدين السبيعي، ليال عبود. وأحمد المنجد وسيف عامر.