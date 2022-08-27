باسل حيدر أرفض أن أكون فقاعة.. وأخاف من الظلام والموت

أكد الفنان السوري باسل حيدر أنه راضٍ عَنّْ مسيرته الفنية، وأنه سعيد وراضٍ بالتقدم الذي أحرزه بخطوات مدروسة وواثقة.

وأوضح الفنان السوري، خلال مقابلة مع موقع “العرب اليوم”، أن هناك العديد من السمات السلبية التي يريد التخلص منها، ولعل أهمها اللطف ومعاملة الجميع على قدم المساواة، فقط ليدركها لاحقًا. أن سلوكه بهذه الطريقة هُو نوع من الخطأ.

كشفت حيدر عَنّْ خوفها من الظلام، فهِيْ لا تستطيع النوم فِيْ الظلام، وكذلك خوفها من فكرة الموت، فهِيْ شخص تحب الحياة وتحب أطفالها وتخشى تركهم.

وصف نفسه بأنه شخص حساس للغاية، على عكس ما يبدو قاسياً على ملامحه، ويبكي بسرعة، كَمْا يسميه من حوله بـ “أبو دمعة”، وسيحاول جاهداً ألا يبكي أمامه. . أطفالهم، لكنهم فشلوا، حتى الآن.

وعَنّْ علاقته بالموضة، أوضح حيدر أنه يرتدي ما يناسبه ويشعره بالراحة، ويحاول إلَّى حد ما مواكبة الموضة، ولكن ليس بقدر الشباب لأنه يعتبر أنه نما فِيْها، خاصة إذا كان هناك. هِيْ الموضات التي لا تناسبه، فِيْبتعد عَنّْها.