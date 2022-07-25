باسل خياط يحتفل بنجاح مسلسل “منعطف خطر” ويؤكد شخصيتي سببت لي التوتر

احتفل الفنان السوري باسل خياط بتصدره مسلسل “منعطف فِيْ الخطر” للمخرج الصدر مسعود، قائمة أكثر المسلسلات مشاهدة على قناة “شاهد”، حيث احتل المرتبة الأولى فِيْ كل من مصر وكندا.

وكشف خياط عَنّْ طبيعة شخصيته فِيْ المسلسل، مشيرا إلَّى أنه يلعب دور المحقق “هشام” صاحب الأخلاق الحميدة، بالإضافة إلَّى ذكاءه وحبه الكبير لعمله وتفانيه فِيْه.

وأشار المندوب السوري إلَّى بداية الخلاف الداخلي مع “هشام” مع بداية تسلمه ملف التحقيق فِيْ مقتل “سلمى”، وهُو صراع بين عمله وعائلته، خاصة فِيْ ظل تفكك الأسرة فِيْ العراق. عائلته، حيث انفصل عَنّْ زوجته، وتعاني ابنته من حالة نفسية خاصة.

وأكد باسل خياط أنه فِيْ كل حلقة يتم الوصول إلَّى مشتبه به جديد، وخيوط اللعبة معقدة، الأمر الذي يجعل مسألة الكشف عَنّْ هُوية القاتل معقدة للغاية، حيث يلتقط “هشام” الخيوط ويثير احتمالات الوصول. القاتل الحقيقي.

ووصف خياط شخصيته خلال استضافته لبرنامج “إت بالعربية” بأنها شخصية غريبة وصعبة، حيث استغرق الأمر الكثير من الوقت والجهد والتركيز، كَمْا تسببت فِيْ نوع من التوتر الذي رافقه حتى على المستوى. من حياته الشخصية.

وحقق المسلسل منذ إطلاقه شعبية كبيرة وجمهُورًا كبيرًا فِيْ الوطن العربي، بسبب القضية الاجتماعية الشائكة التي يثيرها، فضلاً عَنّْ التأثير السلبي للتكنولوجيا وسوء استخدامها.

تفاعل المعجبون بقوة مع أحداث وتاريخ المسلسل. أشاد خياط والفنانة المصرية ريهام عبد الغفور بأدائهما المتميز. كَمْا أشاد قسم من المعجبين بالرؤية المبتكرة للمخرج للمسلسل. المخرجة سدير مسعود، على أمل أن يصل المسلسل إلَّى العالم بفضل تضافر جهُود مبدعيه.

والمسلسل من بطولة باسل خياط، ريهام عبد الغفور، محمد علاء، سمر موسى، باسم سمرة، آدم الشرقاوي، أحمد صيام، سلمى أبو ضيف، حمزة العجيلي، حنان سليمان، وغيرهم من نجوم الدراما العربية.