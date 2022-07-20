باسل خياط يحمّس الجمهُور لـ”منعطف خطر”.. وهذا ما تمناه

أثار الفنان السوري باسل خياط إعجاب جمهُوره بعمله الجديد “منعطف خطير” للمخرج الصدر مسعود، آملا أن يحظى بإعجاب الجمهُور والتصفِيْق له.

شارك خياط، عبر وظيفة الأستوري، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، مقطع فِيْديو ظهر فِيْه سعيدًا جدًا، وشجع الجمهُور على متابعة “الموقف الخطير” على منصة “شاهد”. آملين أن ينال إعجابكَمْ وإعجابكَمْ، وسيتم عرض حلقتين جديدتين كل أسبوع.

وكتبت الفنانة السورية “بعد الحلقات الثلاث الأولى ستذاع حلقتان جديدتان كل أسبوع بكل احترام”.

جذب مسلسل “A Dangerous Turn” انتباه الجمهُور منذ بداية حلقاته الأولى على منصة “Shahid VIP”، حيث قاد اسم المسلسل نقاش الجمهُور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كَمْا قام الجمهُور ببث مشاهد من المسرحية على نطاق واسع، معربين عَنّْ إعجابهم الكبير بالبداية المثيرة التي وصفوها بأنها “قوية”، آملين أن يحافظ المسلسل على هذا المستوى من الإبداع فِيْ الحلقات المستقبلية.

ويروي فِيْلم “منعطف خطير” مقتل فتاة مؤثرة على موقع تيك توك، اسمها سلمى، لديها ملايين المعجبين، منذ الحصول على جثتها فِيْ سيارة شخصية اعتبارية فِيْ مصر.

هشام – باسل خياط مكلف بالتحقيق فِيْ جريمة القتل الغامضة للكشف عَنّْ هُوية الجاني ومعاقبته.

تتناول السلسلة أيضًا مجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية الحساسة وتوضح التأثير السلبي لسوء استخدام التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.

والمسلسل من بطولة باسل خياط، ريهام عبد الغفور، سمر موسى، محمد علاء، باسم سمرة، آدم الشرقاوي، أحمد صيام، سلمى أبو ضيف، حمزة العجيلي، حنان سليمان، وغيرهم من نجوم الدراما المصرية والسورية.

وتجدر الإشارة إلَّى أن آخر أعمال الفنان باسل خياط كانت مسلسل “الحرب الأهلية” تأليف أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبد العزيز، ودارت أحداثه حول حياة “مريم” التي أجبرتها الظروف على ذلك. تركت ابنتها “تمارا” وهِيْ صغيرة، وغاضبة منها، كَمْا تعرضت “مريم” للفضح، وقد خدعها طبيبها النفسي وزوجها يوسف.

وشارك فِيْ العمل يسرا وجميلة عوض وخالد حجاج وأروى جودة وآخرون.

كَمْا ظهر خياط فِيْ مسلسل “قيد مجهُول” من تأليف محمد أبو لبن ولوى يازجي، وإخراج الصدر مسعود، وتكشف أحداثه فِيْ إطار من التشويق والعاطفة حول سلسلة جرائم غامضة يحقق فِيْها الأمن الجنائي.

وشارك فِيْ بطولة العمال كل من عبد المنعم عمايري، نازلي الرواس، هِيْا مرعشلي، جيانا عَنّْيد وآخرون.