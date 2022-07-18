باسم السلكا الشللية ليست خطأ بالفن.. وهكذا رد على هجوم كاتب “على قيد الحب”

أعرب المخرج السوري باسم السلكا عَنّْ سعادته بالردود الإيجابية التي حققها مسلسل “هِيْد الحب” من تأليف فادي كوشقجي وإخراج وإنتاج إعمار الشام.

وأكد السلكا أن هذا النوع من المسلسلات يعتبر منضدة دراما رمضانية قدمها فريق العمل بصدق، وقد ربح الرهان بفضل حب الناس وثقتهم.

وأوضح السلكا أنه كان يخاف من الصدى لأن الأعمال الفنية الشعبية حاليًا تصنف على أنها عمل وعاطفة وغموض. أما مسلسل “Alive in Love” فهُو دراما اجتماعية للحياة، ولم يكن متوقعا التعامل معها. الرجل بجدية شديدة، والمفاجأة كانت أن الناس متعطشون لهذا الرجل الدرامي.

وبخصوص اعتراضات كاتب المسرحية فادي قشوقجي على البرقية بالخداع وتغيير النص، قال المخرج “الكذب فِيْ شرحك طويل، ويمكن لأي مخرج أن يتجنب الموضوع الدرامي دون تغيير أي كلمات. فِيْ النص، لكن اختيار الممثل الخطأ أو النوع الخاطئ من الموسيقى من قبل المخرج يعد خيانة أوسع “.

من ناحية أخرى؛ وصرح باسم السلكا أنه كان لديه فضول لمتابعة الأعمال المنافسة على عمله، وكان “حياة الحب” من بين أكثر ثلاثة مسلسلات مشاهدة على الصعيد المحلي، إلَّى جانب مسلسل “كسر عظم” و “معلق”.

وأكد المخرج السوري أن “شالية” تتمتع بصحة جيدة فِيْ الوسط الفني إذا تم اختيار مصطلح إيجابي وأكثر مرونة، ويجب على المخرج أن يثق أولاً بهذا الفريق ويثق بمشروعه لكي يقدم مادة بالتعاون مع فريق حقيقي. كَمْخرج، وهذا يسهل عملية إنتاج العمل الفني.

وفِيْ الختام، أشار السلقا إلَّى أنه يقضي معظم وقته بعيدًا عَنّْ العمل مع زوجته وبناته.