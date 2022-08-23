باسم سمرة تجمعَنّْي كيمياء مختلفة مع ريهام عبد الغفور.. وهِيْفاء وهبي مخلصة

ظهر الممثل المصري باسم سمرة منذ البداية كبطل فني، عَنّْدما قدم فِيْلم “المدينة” فِيْ أوائل التسعينيات، ثم عاد وقدم أعمالاً مشتركة للبطولة، لكنه احتفظ بخصائص البطولة المختلفة من خلال التي ظهرت، حتى تألق مرة أخرى حيث قدمت مسلسل “أضاءتها عائلتها”، تلاها مسلسل “منعطف خطير”، الذي يذاع على منصة شاهد، ولا تزال تنتظر فِيْلم “الأشباح”. من أوروبا “على نفس المنصة، للتألق أكثر إشراقًا فِيْ سماء النجومية.

أجرت “العرب اليوم” مقابلة مع الفنان باسم سمرة للتعرف على تفاصيل هذه الأعمال.

ما تعليقك على نجاح مسلسل “منعطف خطير”

أرى أن السبب فِيْ ذلك هُو وجود عدد من العَنّْاصر الكاملة التي ساهمت فِيْ إخراج المسلسل بهذه الطريقة، بما فِيْ ذلك التصوير والإخراج، وقدمنا ​​العمل بطريقة صفاء الذهن وفِيْ مواعيد محددة دون معَنّْى. من التشويش أو التوتر، بالإضافة إلَّى أن المسرحية مليئة بالنجوم البارزين مثل باسل خياط ريهام عبد الغفور وحمزة العيلي والمخرج الصدر مسعود، وكذلك تقديم مسرحية مميزة تحترم عقلية الجمهُور، كل هذه العوامل ساهم فِيْ نجاح العمل، بالإضافة إلَّى إتقان كل واحد منهم ورغبتهم فِيْ بذل قصارى جهدهم.

– يعود للتعاون مع الفنانة ريهام عبد الغفور بعد 11 عاما من التوقف. كَيْفَ كانت هذه العودة

بالفعل أنا وريهام عبد الغفور نعمل معًا مرة أخرى بعد 11 عامًا من مشاركتنا فِيْ مسلسل “الريان”، وطوال هذه الفترة كنا نحاول تجديد التعاون مرة أخرى، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، نظرًا لاهتمام كل طرف. نحن. لنا فِيْ أعمال أخرى، وحتى أتت فرصة المشاركة فِيْ العمل “. منعطف خطير “، بعد أن شاركنا فِيْ السينما معًا فِيْ فِيْلم” الغابة “، وكان عملاً مميزًا، وأتخيل أن ريهام عبد الغفور تجلب لي كيمياء مختلفة على الشاشة، وأرى أنها أصبحت أكثر نضجا، وهِيْ من الممثلات المتحمسات لتقديم أعمال تضيف إلَّى توازنهن الفني، وكان من دواعي سروري أن ألتقي باسل الخياط لأول مرة فِيْ عمل فني، وهُو ممثل موهُوب.

– من عبد الحميد طبعًا فِيْ “It” إلَّى جمال فِيْ Dangerous Turning .. لماذا كثيرًا ما تلجأ إلَّى الشخصيات المعقدة والمتعددة الحركية

لأن هذه الأنواع من الأدوار المعقدة تروق لي كثيرًا لتجسيدها، وأتحدى نفسي لتقديمها بالطريقة المطلوبة، كَمْا أنني لا أحب أن أكرر نفسي فِيْ أي عمل أشارك فِيْه. لن يعمل الناس مرة أخرى. . “

هل تنضم إلَّى الشخصيات التي تجسدها أم تستمع فقط إلَّى كلمات المخرج

من المؤكد أن الفنان لديه وجهة نظر على الورقة التي يقدمها، فهُو الذي عمل بجد على الورقة ودرسها، ويمكن أن يخرج منها بالعديد من التفاصيل المختلفة ؛ إذا حدث هذا، فأنا أقدمه للمدير وتتم الإضافة بالمناقشة والاتفاق.

– الغياب والاختفاء من خلال الأعمال. لماذا يحدث هذا الاختفاء

لا يوجد شيء مخطط إطلاقا، أنا فِيْ انتظار الوظائف، لكن ليس لدي دور أو فرصة، يمكنهم أن يعرضوا علي وظيفة بمزايا اقتصادية، لكن لم يعجبني، لذلك رفضته، وانتظرت مرات عديدة من أجل الحصول على وظيفة، لأنني لا أشعر بأنني فِيْ برج عاجي على الإطلاق.

– هل قيل أنك غيرت خصائص البطل على الشاشة

الحَقيْقَة يقال أن من غير ملامح البطولة كان الأستاذ أحمد زكي والدكتور يحيى الفخراني ومحمود المليجي سبقهم، ربما سارت على خطاه، لكن لا يمكن اعتبار أنني غيرت ذلك. . ، لأنني أرتكب الأخطاء باستمرار وأتعلم من أخطائي، لأنهم من قالوا إن الإتقان والأداء هما مفتاح الشخصية والصدق والثقة.

هل تعتقد أن لصدقك أثر سلبي عليك

على العكس من ذلك، فلها تأثير إيجابي، لأنها أعطتني سمعة وتواصلًا بيني وبين الجمهُور أن هذا الرجل صادق. هناك مدرسة أعارضها تمامًا، وهِيْ أن “الممثل كاذب تمامًا. صدق واترك تقييم الدور للمتلقي كلما اقتربت من الجمهُور.

هل تعتقد أنك تستحق أكثر مما حققته

أكثر من ذلك، ما أريده … الحمد لله على ما حققته، لدي جمهُور يحبني وآخر لا يحبني، وأشكر الله كثيرًا على هذا. قريب منهم ومن اقاربهم. والأصدقاء.

هل تقبل الوظيفة حتى لو كانت تحتوي على بعض التحذيرات الأخلاقية التي يطبقها الجمهُور الآن

ليس لدي أي مؤهلات للوظيفة التي أقدمها.

ما رأيك فِيْ الرقابة التي يمارسها الجمهُور على الفنان والأعمال التي يقدمها

أرى أن هذا فراغ، ولديهم فجوة، ولم يحققوها بأنفسهم، لذلك بدؤوا ينظرون إلَّى كل شيء، لذلك يجب على من ينتقد وينظر أن يكون قارئًا وشخصًا مثقفًا وليس تنظيرًا دون علم.

قدمت مؤخرًا تجربتين فِيْ مجال السينما. إنهم “أشباح أوروبا” و “عمهم”. أخبرنا عَنّْهم

عُرض فِيْلم “العم” فِيْ السينما وحقق نجاحًا أسعدني، وليست المرة الأولى التي أعمل فِيْها مع محمد إمام. وقد سبقه فِيْلم “Be Romance”، وهُو شخص محترم يتطور كثيرًا. أما بالنسبة لفِيْلم “أشباح أوروبا” فهُو يواجه مشاكل فِيْ الإنتاج ولا أعرف متى سيعرض بالتحديد.

– أخبرتني فِيْ مقابلة سابقة … أنك تحبين العمل مع هِيْفاء وهبي .. هل مازال لدي هذا القول

هِيْفاء وهبي ممثلة مخلصة للغاية فِيْ عملها، وهِيْ تطور نفسها فِيْ كل قطعة فنية تظهر فِيْها، وأنا سعيدة جدًا بالعمل معها، وفِيْلم أشباح أوروبا مختلف تمامًا وسيكون رائعًا. مفاجأة للجمهُور، وأحب العمل معها.

– سيعرض فِيْلم “أشباح أوروبا” قريباً على منصة شاهد. كَيْفَ ترى هذا الأمر

المنصات لديها الآن جمهُور، وكنت أتمنى أن يتم عرضها فِيْ السينما، لكن فِيْ النهاية من المهم أن يتم عرض الفِيْلم ويشاهده الجمهُور، وأعتقد أن هناك مشاكل فِيْ الإنتاج وأتمنى أن الجمهُور سوف. اراك قريبا

ما هِيْ الهُوايات المفضلة لدى باسم سمرة

ركوب الخيل والغرس والاعتناء بالنباتات.

كَيْفَ ترى علاقتك بالمخرج يسري نصر الله بعد أن جمعت الكثير من الأعمال

أحب يسرا نصرالله وقد استمتعت حقًا بالعمل معها فِيْ مسلسل “منورة بأهلها”، وهُو من المخرجين الذين يمتلكون قدرات فنية هائلة، وأجد وضعي الحالي معهم أكثر، فنحن نحب المهنة والعمل.، ومسلسل “منورة مع عائلته” أرهقني كثيرا أيضا، لأنه من الأعمال الصعبة فِيْ تحقيقه، خاصة وأنني قدمت فِيْه شخصية معقدة وغامضة، حيث إنه أستاذي والذي اكتشف. أنا، والعمل معه شرف، وقد شاركت معه فِيْ معظم أعماله وأشعر دائمًا بالفخر لوجودي معه.

هل تمتلك ابنتك أي مواهب فنية أم تعارض دخولها عالم الفن

لا، إنها بعيدة تمامًا عَنّْ التمثيل ولديها ميول أخرى فِيْ عالم العمارة والديكور.

ما هُو آخر فِيْلم شاهدته ولفت انتباهك

آخر فِيْلم شاهدته كان “عم” لأن بناتي أرادوا مشاهدته، وشاهدناه فِيْ السينما وسعدت بتفاعل الجمهُور معه.

من هِيْ الفنانة التي سمعت لرؤيتها

محمد ممدوح، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، طارق لطفِيْ، أحب أفضل الفنانين.

ما هُو عملك القادم

مسلسل “بابا المجال” فِيْ رمضان المقبل مع مصطفى شعبان،