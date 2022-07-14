باسم سمرة ردا على شائعة وفاته أنا زي العفريت

انتشرت شائعة وفاة الفنان المصري باسم سمرة خلال الساعات الماضية، قبل أن ينفِيْها، وأكد أنه بصحة جيدة وأنه لا أساس لهذه الشائعات، معربًا عَنّْ غضبه من انتشار هذه الشائعات. شائعات. .

تزامنت أنباء وفاة باسم سمرة، بعد أن لاحظ جمهُور اختفائه من حساباته على منصات التواصل الاجتماعي فِيْ الفترة الماضية، حيث قال الفنان المصري فِيْ تصريحات صحفِيْة “أنا مثل عفريت … وأعوذ بالله من. الذين ينشرون هذه الشائعات “.

وأعربت سمرة عَنّْ استغرابها من انتشار شائعة وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة “أنا مثل فِيْليس وصدمت من هذه الكلمات. حتى الآن لا أفهم ما يجري ومن قال عَنّْدي شيء”. . لك”.

ورد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، على شائعة وفاة باسم سمرة مؤكدا فِيْ تصريحات صحفِيْة أن “ما يتم تداوله إشاعة سخيفة لا أساس لها”.

على الصعيد الفني، يعيش الفنان باسم سمرة حالة نشاط خلال الموسم الحالي. شارك فِيْ العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا، كان آخرها فِيْلم “العم” بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين منهم محمد إمام، هدى المفتي، محمد سلام، سيد رجب، رياض الخولي، ورياض الخولي. محمد ثروت تأليف وسام صبري وإخراج حسين منباوي.

كَمْا شارك باسم سمرة متابعيه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الملصق الرسمي لمسلسله الجديد “A Dangerous Turn” الذي سيعرض على منصة “Shahid”، وأرفقه بالتعليق “استعد للتحقيق فِيْ قضية قتل غريبة من هذا النوع “.

مسلسل A Dangerous Turn هُو النسخة العربية من مسلسل The Killing الذي تدور أحداثه حول فتاة وجدت مقتولة بعد أن عثرت الشرطة على قميصها الملطخ بالدماء فِيْ المزرعة، ويخرجه المخرج السوري الصدر مسعود. .

حقق باسم سمرة نجاحا كبيرا بمسلسله الدرامي “منورة بأهلها” والذي عرض على منصة “شاهد” إلَّى جانب العديد من النجوم وخاصة ليلى علوي ومحمد حاتم وناهد السبيعي وعباس أبو الحسن وأحمد صلاح. – سعداني وسلوى خطاب تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله.