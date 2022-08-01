باسم سمرة ريهام عبد الغفور أجمل نساء الدنيا.. وقضية “الفن حرام” بدأت بالتلاشي

صرح الفنان المصري باسم سمرة، أن فكرة “الفن ممنوع” التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي بدأت تتلاشى مؤخرًا، مشيرًا إلَّى تزايد الوعي بهذه الفكرة مؤخرًا.

ولفت سمرة إلَّى أن سبب انتشار فكرة تحريم الفن كان وراء اتجاه معين لم يتم الكشف عَنّْه، مبينا أن الهدف من هذا الاتجاه هُو نشر وتقوية هذا الاعتقاد السائد بين الناس رغم وجود ذلك. منذ العصور القديمة.

وعلقت الفنانة المصرية فِيْ تصريحات للصحافة “ظاهرة تحريم الفن موجودة منذ زمن سحيق، لكني أرى أن هناك اتجاهاً محدداً وراء انتشار هذا الاعتقاد فِيْ المجتمع وله أهداف محددة لكن التحريم”. الفن إنها فكرة بدأت تتلاشى مؤخرًا، وهناك وعي متزايد “.

على الصعيد الفني، كشف باسم سمرة عَنّْ سعادته بتعاونه مع النجمة المصرية ريهام عبد الغفور فِيْ مسلسل “A Dangerous Turn”. مشيرا إلَّى أنها “أجمل امرأة فِيْ العالم”، قال “بالنسبة لي ريهام عبد الغفور من أجمل نساء العالم، تجمع بين جمال الملامح والأخلاق، وهِيْ صديقة مقربة لي، لقد عرفتها منذ 11 عامًا أو أكثر، وأشعر براحة شديدة معها.

وأكد أن التناغم بينه وبين ريهام سعيد كان واضحا فِيْ كواليس تصوير دراما “A Dangerous Turn” التي تدور حول الجريمة والغموض، معلقا “المسلسل كان فرصة لي لأنه جمعَنّْي مع بريهام سعيد. . وبالطبع كانت هناك كيمياء كبيرة بيننا أثناء تصوير الوظيفة “.

يشار إلَّى أن مسلسل “منعطف خطير” من تأليف محمد المصري وإخراج السوري صادر مسعود، وضم عددًا كبيرًا من الفنانين منهم باسل خياط وريهام عبد الغفور وتامر نبيل وآدم الشرقاوي. . وأحمد صيام وسلمى أبو ضيف وآخرون.

المسلسل الذي يذاع على منصة “شاهد VIP” التابعة لشبكة MBC السعودية، ويتكون من 15 حلقة، ويدور حول شخصية المحقق “هشام مراد” (باسل خياط) الذي قرر تسليم مكتبه. وجميع ملفات القضية لزميل جديد، بهدف الحصول على إجازة مع ابنه، لكنه فجأة يضطر لتغيير حساباته، ويقطع إجازته، ويعود للتحقيق فِيْ جريمة ارتكبت فِيْ منطقة الجيزة فِيْ مصر، حيث وجد جثة امرأة تبلغ من العمر عشرين سنة. طوال الأحداث، يسعى للعثور على الجاني.