أثار الفنان المصري، باسم سمرة، الجدل بعد تصريحاته الأخيرة عَنّْ مواطنته الفنانة نيللي كريم، وتحديدا بعد الحديث عَنّْ كواليس مسلسل “ذات” الذي لاقى نجاحا منذ تقديمه قبل سنوات عديدة.

وقالت سمرة إن نيللي كريم استفادت منه كثيرا، ومن الفنانة انتصار التي شاركت البطولة بدور والدتها فِيْ المسرحية.

أكد ذلك خلال برنامج “أحد الناس” “نيللي كانت بالداخل … كنت أفكر فِيْنا من عالم آخر … لم أستطع تصديق وجود هذا … كنا نعمل، فِيْكتوري وأنا. .. كانت نيللي قاعدة. لم أكن أعرف كَيْفَ أقول كلمتين لبعضنا البعض “.

وأشار إلَّى أنه بعد هذه التجربة أصبحت نيللي كريم نجمة كبيرة وبدأت فِيْ التطور.

باسم سمرة يتحدث عَنّْ جانب واحد من حياته

كَمْا كشف الفنان المصري عَنّْ جوانب مختلفة تتعلق بحياته الشخصية وعلاقته بزوجته وبناته، وكذلك عَنّْ أحد المعجبين الذي تقدم له.

قالت سمرة “قبل أن أتزوج كنت رجل يقطع السمك ومهره، لكن ليس الآن، لأننا كبرنا ولدينا صديقات”.

وأضاف “أنا زوجتي وابن عمي وأنا زوج عملي وليس رومانسي بحت، وأحب إدارة المنزل وأحب كل ما يتم ترتيبه وأوقاته.

وتابع الممثل المصري “أنا أملك كلمة الوطن ليس بسبب الرجولة وبدون حاجة بل لأن لدي المزيد من الخبرة والرغبة فِيْ بيتي وأحب بيتي كثيرا والسفِيْنة ذات الرأسين. إنه يغرق، أنا لست حديثًا، إذا رأيت الحاجة جيدًا، سأفعل ذلك “.

وفِيْ واقعة طريفة، قال باسم سمرة “بمجرد أن أتت إحدى المعجبات، أخبرتني أنني أريد الزواج منك. قلت لها، اتصل بزوجتي، إذا وافقت”.

وتابع “بناتي ما زلن صغيرات على الزواج، وأبي لم يضربني إطلاقا، لكنه أحبني كثيرا، وفِيْ يوم فرحة أختي كنت أنا التي اهتمت بكل الترتيبات الخاصة بي. فرحتي ولكني غرت من اختي والله تعالى انعم عليها بحبيب طيب جدا “.

يشار إلَّى أن آخر أعمال الممثل باسم سمرة هُو مسلسل “منعطف فِيْ الخطر” بطولة محمد علاء وسمر مرسي وريهام عبد الغفور وآدم الشرقاوي وسلمى أبو ضيف وأحمد صيام.

فِيْما تواصل نيللي كريم تصوير دورها فِيْ فِيْلمها الجديد “A Zero” بطولة محمد رمضان وإخراج مندو العدل.