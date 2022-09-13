باسم سمرة يتراجع عَنّْ تصريحه ضد أحمد السقا بعد رد محمد دياب

أثارت تصريحات الفنان المصري باسم سمرة ضد زميله الفنان أحمد السقا ردود فعل الجمهُور بعد اتهام الأخير بالتدخل فِيْ سيناريو فِيْلم “الجزيرة” الذي شارك فِيْه الثنائي. 2007.، وانتهت شخصيته.

وقال سمرة فِيْ تصريح جديد لـ “العرب اليوم” ردا على الانتقادات التي تلقاها، إن حديثه عَنّْ السقا لم يكن مخصصا لفِيْلم “الجزيرة”، وإنما كان يشير إلَّى فِيْلم “إبراهِيْم الأبيض”. قائلًا “كنت أتحدث عَنّْ إبراهِيْم الأبيض ولا أقصد فِيْلم الجزيرة.

يُنظر إلَّى تصريح باسم سمرة الجديد على أنه تراجع عَنّْ أقواله خلال المقابلة التلفزيونية التي اتهم فِيْها السقا بالتدخل فِيْ السيناريو لقتل شخصيته فِيْ الجزء الثاني من فِيْلم “الجزيرة”، الذي استدعى مؤلفه. فِيْلم “الجزيرة” للرد عليها.

وقال دياب “الموهُوب باسم سمرة صرح بأن النجم أحمد السقا كان مسؤولاً عَنّْ وفاته فِيْ فِيْلم الجزيرة واستبعاده من الجزء الثاني .. للتدخل فِيْ العمل”.

وأضاف “شخصية حسن الذي قام بدور سمرة مستوحاة من شخصية حقيقية ماتت فِيْ الواقع، وهذا هُو سبب اختياري أن أموت الشخصية، وأنا أتفق مع باسم على أنها عبقري”. ممثل ويستحق أكثر من النجومية والنجاح الذي فِيْه “.

كان باسم سمرة قد صرح بأنه كان أفضل من الفنان أحمد السقا فِيْ التمثيل وأنه شعر بوفاته فِيْ فِيْلم “الجزيرة” عَنّْ قصد لصالح الفنان، مشيرًا إلَّى أنه إذا استمر فِيْ الجزء الثاني، فقد سيكون أفضل عَنّْصر فِيْه.

كَمْا تحدثت سمرة عَنّْ فِيْلم “إبراهِيْم الأبيض” “أعتقد أن قلة انخراطي فِيْ العمل يرجع لأحمد السقا، وحين سألته قال أنا مالي أنا المخرج. . ” وزورق فِيْ منتصف الخندق وقفزت من الطابق السابع “.

فِيْلم الجزيرة بطولة أحمد السقا، هند صبري، زينة، محمود ياسين، باسم سمرة، خالد الصاوي، محمود عبد المغني، وتأليف محمد دياب، وإخراج شريف عرفة.