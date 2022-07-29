باسم مغنية عيشوا الوهم يا أغلب المشاهِيْر

كشف الفنان اللبناني باسم مغنية، أن شركات تواصلت معه لزيادة عدد متابعيه عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبلغ مالي.

وانتقد مغنية كل الفنانين الذين يتبعون هذه الطريقة، واصفا إياهم بأنهم يعيشون فِيْ عالم من الوهم.

وقال مغنية فِيْ تدوينة على حسابه على تويتر “من أكبر مشاكلنا أننا ندفع المال لنعيش وهم، الوهم لا شيء، أنا أدفع المال مقابل لا شيء”.

وأضاف “تطلب مني شركات عديدة المال مقابل زيادة عدد المتابعين على صفحاتي على جميع الشبكات الاجتماعية. المتابعون فِيْ عالم الوهم، العدد يتزايد، لكن لا يوجد أتباع فِيْ الواقع، يعيش الوهم. معظم المشاهِيْر.

غمرت التعليقات المتابعين الذين قدموا دعمهم الكامل لمغنية، معربين عَنّْ إعجابهم بشخصيته وطريقة تفكيره، واصفِيْن إياه بأنه شخص واقعي بعيد عَنّْ التزييف.

وأكد آخرون وجود عدد كبير من الفنانين الذين يستخدمون هذه الطريقة لزيادة عدد المتابعين، موضحين أنهم يعيشون فِيْ أوهام، خاصة أن الإعجابات على صورهم ومنشوراتهم لا تتجاوز ربع المتابعين على صفحاتهم. .

كثر الحديث مؤخرًا عَنّْ قيام عدد كبير من المشاهِيْر باتباع الطريقة التي يدفعون بها المال لزيادة عدد المتابعين، ولا يزال كل منهم يتعرض لانتقادات مستمرة سواء من فنانين آخرين أو من الجمهُور.

على الصعيد الفني، يشارك الفنان باسم مغنية فِيْ مسلسل “التحدي” تأليف مؤيد النابلسي، وإخراج مروان بركات، وهُو الجزء الثاني من مسلسل “سير”، ويدور حول إطار من الغموض والسرقة. العاطفة، فِيْ عالم خاضع لسيطرة المافِيْا فِيْ التهريب والمال والانتقام وحتى الحب، مقابل مواجهة شارب بالشرطة والاستخبارات.

تشهد المسرحية أيضًا معارك بشرية متعددة الطبقات وتحولات وانعطافات جريئة، كل منها يحمل سرًا مدفونًا، يكون الكشف عَنّْه صادمًا، من بين الأحداث التي غالبًا ما تقلب مؤامرة عميقة.