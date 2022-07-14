باسم ياخور يرد بعد اتهامه بدعم المثلية الجنسية

رد الفنان السوري باسم ياخور على اتهامات عدد من متابعيه بدعمه للشذوذ الجنسي، بعد مشاركة صورة صريحة له أثناء نزهة على الطريق، أثناء توثيق مشهد غروب الشمس الذي تم تزيينه بقوس قزح واسع.

اعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الصورة التي نشرها باسم ياخور عبر خاصية إنستجرام تدل على دعمه للمثلية الجنسية، حيث يأتي علمه بألوان قوس قزح، حيث أرفق ياخور اللقطة بتعليق، جاء فِيْه كتب “لا يزال قوس قزح من أجمل الأشياء التي يمكنك رؤيتها.

يبدو أن الرسائل التي وصلت إلَّى باسم ياخور حول دعمه للشذوذ الجنسي دفعته إلَّى إعادة نشر الصورة عبر حسابه على “تويتر”، حيث كتب باستخفاف “لقد نشرت هذه الصورة مع قوس قزح كقِصَّة على إنستغرام وكتبت أن قوس قزح ما زال أجمل الأشياء التي يمكننا رؤيتها. “بصراحة، بدون مبالغة، سأشتري لك مائة، سيدي. من المعقول تشجيع المثلية الجنسية. فكرة قوس قزح هِيْ ظاهرة طبيعية جميلة.”

وعَنّْ موقفه من المثلية، كان باسم قد كشف فِيْ وقت سابق أنه ضد انتشار هذه الظاهرة خلال برنامجه “نحن أكلناها”. وردا على سؤال من الصحفِيْ اللبناني هشام حداد عما إذا كان يعاني من رهاب المثلية أكد ياخور رفضه القاطع لها. وهُو يستنكر النظرة التي ينظر إليها، ويستخدمها الآخرون لأي شخص يرفض المثلية الجنسية، بزعم أنها تتعارض مع حقوق الإنسان.

قبل أيام، شجع باسم متابعيه على ممارسة الرياضة، وتبادل صورة له وهُو يمشي، والتي نالت إعجاب عدد كبير منهم، وبين زملائه الفنانين، ومنهم جيني إسبر، وديما الجندي، وشكران مرتجى، وطلال مارديني، و. الآخرين.

من جهة أخرى، كان الفنان السوري قد أعلن عَنّْ تعاونه مع الكاتب السوري “هُوزان عكا” فِيْ عمل فني جديد، ولم يكشف عَنّْ تفاصيله، ولم يتحدث عَنّْ الدور الذي سيلعبه.

وكانت شركة “جولدن لاين” قد أعلنت مؤخراً عَنّْ إنتاج مسلسل “العربجي” بطولة باسم ياخور، ونشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل ملصق للدراما، ظهر فِيْه الأخير وهُو يحمل سيفاً بيده. بقميص مشقوق فِيْ الصدر، بتوقيع الكاتب عثمان جحا والمخرج ناجي طعمة.

اختلفت آراء المشاهدين حول الفئة التي تنتمي إليها “العربجي” أم البيئة الشامية أم الدراما التاريخية أم الشعبية