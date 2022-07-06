باسم ياخور يرد على جيني إسبر بطرافة بعدما وصفته بـ”الُغُزالة رايقة”

وحظيت صورة الممثل السوري باسم ياخور وهُو يمارس رياضة المشي بتفاعل الجمهُور والعديد من زملائه الفنانين أبرزهم جيني اسبر وديمه الجندي وشكران مرتجى وطلال مارديني وغيرهم.

وشدد باسم ياخور على ممارسة المشي، قائلاً “لا تتوقف عَنّْ المشي” لما لها من نتائج مميزة على صحة جسم الإنسان والوقاية والسيطرة على العديد من الأمراض ومنها أمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسرطان ونوعه. 2 مرض السكري

وكان من بين التعليقات ما كتبته الفنانة جيني إسبر لزميلها ياخور، حيث قالت “ما شاء الله أبو روي، مثل الُغُزال الرشيقة، سيعطيك الأناقة”. الفِيْسبوك، للرد مازحا شكرا لك يا رائعة جيني، لا غزال فِيْ حضورك “.

كَمْا حرص باسم ياخور على التجاوب مع باقي زملائه الفنانين الذين تفاعلوا مع صورته، فِيْما أكد الجمهُور على أهمية المشي، فِيْما سأله متابعون آخرون عَنّْ أبرز أحداثه القادمة، على أمل أن يجسد لهم شخصية كوميدية جديدة. على غرار “Spotlight”.

لكن الفنان أثار حالة من التساؤلات قبل أيام، عَنّْدما أعلن عَنّْ تعاونه مع الكاتب السوري هُوزان عكا فِيْ عمل جديد لم يكشف عَنّْ التفاصيل أو الدور الذي سيلعبه.

أعلنت شركة “جولدن لاين” مؤخرا عَنّْ إنتاجها لمسلسل “العربجي” بطولة باسم ياخور، ونشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الملصق الخاص بالدراما، والذي ظهر فِيْه الأخير وهُو يحمل سيفا فِيْ يده ويرتدي قميصا. بفتحة فِيْ الصدر توقيع الكاتب عثمان الجحي والمخرج ناجي طعمة.

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مازحت الكاتبة رنا الحريري مع زوجها فور صدور الملصق الدعائي، وعلقت قائلة “عزيزتي، كأن قميصك ممزق.

حقق ياخور أكثر من نجاح فِيْ الأعمال الدرامية مع “جولدن لاين” خاصة فِيْ الجزء الأول من مسلسل “خاتون” الذي عرض لأول مرة عام 2016 والذي أدى فِيْه شخصية “عكاش” ومسلسل “على الصاج الساخن”. الذي عرض عام 2022 ولعب دور “هلال” الحجر.