باقات الدعم السكني الجديد لتملك المسكن الأول 1444

حزم دعم إسكان جديدة لاقتناء المنزل الأول 1444 تعمل وزارة الإسكان بالمملكة العربية السَعُودِيْة باستمرار على تقديم كافة الخدمات والمزايا التي تساعد الناس على الاستفادة من برامج الدعم للمواطنين والمواطنات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يتم تطوير المشاريع والبرامج التنموية من وقت لآخر لمساعدة هذه المجموعات فِيْ الحصول عليها سوف نتعرف على برنامج دعم الإسكان وما هِيْ أهم حزم دعم الإسكان الجديدة لملكية المنزل.

برنامج دعم الإسكان

يعد برنامج الدعم السكني من أهم البرامج التي أطلقتها المملكة العربية السَعُودِيْة بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية والتي تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية أهمها تقديم الدعم المالي للأسر المحرومة. ومساعدة الأفراد على تملك العقارات السكنية. ولتمكينهم من التملك العقاري، حيث تعمل حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة على إنفاق حوالي 670 مليون ريال سعودي شهريًا نيابة عن المستفِيْدين من برنامج دعم الإسكان الذي تشرف عليه حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة.

ما هِيْ حزم دعم الإسكان

تعد حزم دعم الإسكان أحد الحَلْول الجديدة والمتقدمة التي أصبحت تسهل على الناس امتلاك منزل من خلال توفِيْر الدعم الفوري وهذا الدعم غير قابل للاسترداد حيث يتم توفِيْره من قبل شركاء النجاح من وكالات التمويل. بالتعاون والتنسيق مع صندوق التنمية العقارية.

حزم دعم الإسكان الجديدة للحصول على أول 1444 منزل لك

من أجل تسهِيْل اقتناء المسكن الأول، أطلق برنامج سكني 5 حزم دعم إسكان جديدة، والتي تضمنت ما يلي

عرضت حزمة الدعم.

حزمة الإيجار.

حزمة الأثاث.

حزمة عصامي.

باقة تجديد المنزل.

عرضت حزمة الدعم

حزمة الدعم هِيْ حزمة يقدمها برنامج سكني والتي تهدف إلى تمكين المستفِيْدين من الحصول على سكن من خلال تقديم دعم مالي بقيمة 100،000 ريال سعودي للمستفِيْد ويتم تقديم المبلغ من خلال وكالات التمويل حسب العقار. صندوق التنمية.

حزمة الإيجار

توفر حزمة الإيجار الدعم للأفراد المؤهلين من خلال تزويدهم بحزمة دعم بحد أقصى 100،000 ريال سعودي، والتي يجب دفعها مقدمًا، لتغطية تكاليف الإيجار للوقت المطلوب لبناء الوحدة السكنية. حيث يتم التعاون مع جهات التمويل لإصدار بطاقة للمستفِيْد الفرد يمكنه من خلالها دفع الإيجار من خلال منصة إجاز.

حزمة الأثاث

باقة الأثاث الجديد هِيْ باقة مصممة لدعم المستفِيْدين الراغبين فِيْ امتلاك منزل من خلال منحهم بطاقة تصل إلى 100،000 ريال سعودي ليتمكن الناس من شراء الأثاث من الأماكن التي تبيع أثاثاً مشاركاً فِيْ البرنامج وبالتعاون مع الصندوق. والمؤسسات المالية.

حزمة عصامي

برنامج البناء الذاتي هُو أحد البرامج التي تساعد فِيْ دعم المستفِيْدين من خلال تقديم مبلغ دعم قدره 100،000 ريال سعودي، يتم صرفه من خلال بطاقة تتيح للمستفِيْد الفرد استكَمْال البناء وتقديم الدعم للجهات الممولة.

باقة تجديد المنزل

حزمة تجديد السكن هِيْ إحدى الحزم التي تهدف إلى منح حزمة تجديد سكن بقيمة 100،000 ريال سعودي، حيث تمكن المستفِيْد من شراء منزل مستعمل فِيْ مكان خاص بسعر مناسب، حيث يتم التواصل والتعاون مع جهة التمويل. تم عمل وكالات لتزويد المستفِيْد ببطاقة تمكنه من صرف مبلغ الدعم.

شروط وأحكام برنامج الباقة

تم الإعلان عن حزم دعم إسكان جديدة من خلال صندوق التنمية العقارية. تضمنت هذه الباقات مجموعة من الشروط والأحكام للأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الباقات. وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الإسكان بالمملكة العربية السَعُودِيْة وهذه الشروط موضحة فِيْ الصورة أدناه

مميزات حزم دعم الإسكان الجديدة

فِيْما يلي نلقي نظرة على المزايا التي توفرها حزم دعم الإسكان الجديدة

يساعد فِيْ توفِيْر دعم فوري غير قابل للاسترداد يصل إلى 100،000 ريال سعودي.

يتم اعتماد حزم الدعم السكني من قبل المجلس الشرعي للجهات الممولة.

يمكن للمستفِيْد الفرد الحصول على الحزمة فِيْ وقت الحصول على الرهن العقاري.

فِيْ حالة الوفاة أو العجز الكلي، سيتم استبعاد المستفِيْد وسيتوقف التمويل وفقًا لسياسة هِيْئة التمويل.

كيفِيْة التقدم بطلب للحصول على إعانة الإسكان

يمكنك التقدم لبرنامج الدعم السكني والاستفادة من الخدمات والمزايا التي يقدمها برنامج سكني المقدم من حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال التسجيل من خلال الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى بوابة منصة سكني “”.

اضغط للتسجيل فِيْ منصة سكني.

انقر للدخول إلى المنصة.

وافق على الشروط والأحكام.

انقر فوق أنا لست روبوتًا.

حدد الرمز لتلقي كلمة المرور عبر رسالة نصية.

اكتب المعلومات بدقة وفقًا لما يلي البريد الإلكتروني. رقم الهاتف. كلمة المرور. تأكيد كلمة المرور. رقم التفعيل.

انقر فوق تسجيل.

انقر على خيار التقديم لبرنامج دعم الإسكان.

أنت توافق على جميع الشروط والأحكام.

سجل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالسكن.

انقر فوق خدمة التحقق من الأهلية.

أدخل البيانات التالية الاسم الكامل. رقم الهُوية. تاريخ الولادة. علاقة ذات صلة.

أجب على جميع الأسئلة على الموقع.

انقر فوق الحصول على استحقاق.

تاريخ صرف الدعم السكني

تاريخ صرف إعانة الإسكان هُو الثالث والعشرون من كل شهر ميلادي، وبالتالي قد يتغير التاريخ بناءً على تاريخ العطلة الأسبوعية التي تصادف يوم الأحد.

اتصل بدعم الإسكان

يمكن للأشخاص المستفِيْدين من قيمة الدعم السكني التوجه مباشرة إلى إحدى نقاط الاتصال لتقديم طلبات أسئلة أو أسئلة أو اعتراضات وتقديم شكوى عن طريق التواصل مع وزارة الإسكان بالطرق التالية

رقم وزارة الإسكان 199090.

رقم صندوق التنمية العقارية 920033321.

يمكن للأفراد الاتصال بالسلطات المختصة لتقديم شكوى أو طلب من خلال الذهاب إلى أحد فروع وزارة الإسكان المنتشرة فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة.

حساب دعم الإسكان على تويتر

بالإمكان التواصل مع دعم الإسكان والاطلاع على مستجدات القرارات والفعاليات الجديدة الصادرة عن وزارة الإسكان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال الدخول إلى حساب دعم الإسكان على منصة تويتر، كَمْا يمكن ذلك اتصل بدعم الخدمة الفنية مباشرة من خلال المنصة، يمكنك زيارة حساب Twitter الخاص بالدعم المنزلي لدينا “”.

رَابِطْ التقدم بطلب للحصول على حزم دعم الإسكان

من الممكن الانتقال مباشرة إلى الموقع الإلكتروني، والذي يمكّن الشخص من التقدم بطلب للحصول على حزم دعم الإسكان الجديدة، ويتم ذلك إما بالذهاب إلى موقع سكني أو بالذهاب إلى تطبيق سكني، ويمكنك التقدم بطلب للحصول على حزم دعم الإسكان بالذهاب إلى الرَابِطْ التالي “”.

وصلنا هنا إلى نهاية مقالنا وتعلمنا من خلال مخطط دعم الإسكان، ما هِيْ حزم دعم الإسكان وما هِيْ حزم دعم الإسكان الجديدة لملكية المنزل الأول 1444، وقد ألقينا نظرة على أهم ميزات حزم دعم الإسكان الجديدة، وكذلك كيفِيْة التقدم بطلب للحصول على دعم الإسكان.