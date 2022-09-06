باكتساح.. نجم الشباب يحصد جائزة فِيْ الدوري السعودي

توج هتان باهبري لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم بلقب “أجمل هدف” فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023”.

فاز البحري بلقب “أجمل هدف”، لهدفه فِيْ مرمى أبها، فِيْ المباراة التي انتهت بفوز الشباب 4-0 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحلة، فِيْ الجولة الثانية من البطولة. دوري روشان السعودي. .

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وأحرز هتان باهبري الهدف الرابع للشباب فِيْ الدقيقة 90 بمساعدة كريشوفِيْاك عَنّْدما سدد البحبري قذيفة كروية فِيْ الزاوية اليسرى من المرمى.

وأجرى دوري المحترفِيْن السعودي استفتاء عام على لقب “أجمل هدف” بين هتان بحبري “الشباب” ومنصور حمزة “دمك” ومحمد هرزان “الطائي”.

وفاز هتان باهبري باللقب الأفضل بعد حصوله على 72.3٪ من أصوات الجماهِيْر متفوقا على محمد حرزان الذي حصل على 19.6٪ ومنصور حمزي بنسبة 8.1٪.

ويحتل الشباب المركز الثاني فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 6 نقاط من مباراتين متجاوزا التعاون ثالثا والتائي الرابع والضمك الخامس. الهلال يتصدر الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 مباريات.

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