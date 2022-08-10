باكستان تمنح الاستثمارات الإماراتية إعفاءات ضريبية.. 111 مليون دولار

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الإمارات حصلت على إعفاءات ضريبية على استثماراتها فِيْ باكستان.

وذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية، أن الإمارات حصلت على إعفاءات ضريبية لمدة 3 إلَّى 5 سنوات على استثماراتها فِيْ باكستان.

وأشارت إلَّى أن الإعفاءات الضريبية تقدر بنحو 111 مليون دولار.

ويوم الجمعة الماضي أكد مصدر مسؤول فِيْ أبوظبي عزم الإمارات استثمار مليار دولار فِيْ شركات باكستانية فِيْ مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فإن هذا الاستثمار يسعى لاستكشاف فرص استثمارية جديدة ومجالات للتعاون فِيْ مشاريع عبر مختلف القطاعات لتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية التي تخدم مصالح البلدين.

كَمْا يؤكد هذا الاستثمار حرص دولة الإمارات وباكستان على مواصلة التعاون فِيْ مختلف المجالات، والتي تشمل الغاز والبنية التحتية للطاقة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الزراعية واللوجستيات والاتصالات الرقمية والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية.