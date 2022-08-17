بالأرقام التفصيلية.. كَمْ يبلغ ميزان التجارة بين إسرائيل وتركيا

شهدت السنوات الماضية نموًا ملحوظًا فِيْ العلاقات التجارية بين إسرائيل وتركيا.

وبحسب معطيات دائرة التجارة الخارجية فِيْ وزارة الاقتصاد الإسرائيلية التي حصلت عليها “العرب اليوم الأخبار”، بلغ حجم التجارة المتبادلة فِيْ البضائع والخدمات التجارية بين إسرائيل وتركيا عام 2022 نحو 7.7 مليار دولار.

وبحسب نفس البيانات، شهدت التجارة بين البلدين فِيْ عام 2022 زيادة بنحو 30٪ مقارنة بعام 2022.

وأضافت أن “حجم البضائع المصدرة إلَّى تركيا فِيْ عام 2022 بلغ نحو 1.9 مليار دولار بزيادة 30٪ مقارنة بـ 1.4 مليار دولار فِيْ 2022”.

وفقًا لوزارة التجارة الخارجية، تشكل الصادرات إلَّى تركيا حوالي 34٪ من الصادرات الإسرائيلية إلَّى أوروبا وآسيا ودول أوروبية أخرى.

وبحسب البيانات، تصدر إسرائيل إلَّى تركيا مواد كيميائية (52٪)، ومعادن أساسية (14٪)، ومطاط وبلاستيك (10٪).

من ناحية أخرى، تشير إلَّى أن الواردات من تركيا تشمل المعادن الأساسية (27٪)، والآلات والمعدات الكهربائية والميكانيكية (11٪)، ومنتجات النقل (9٪) وحتى المنتجات الزراعية الطازجة (7٪).

وبحسب إدارة التجارة الخارجية الإسرائيلية، يتجه الميزان التجاري نحو الصادرات التركية إلَّى إسرائيل، والتي بلغت 5.7 مليار دولار، فِيْما بلغت الصادرات الإسرائيلية إلَّى تركيا 2 مليار دولار.

أعلنت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، إعادة فتح المكتب الاقتصادي لوزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية فِيْ اسطنبول، ابتداء من الأول من آب / أغسطس.

تقوم حاليا 1540 شركة إسرائيلية بالتصدير إلَّى السوق التركية

ولفتت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية حينها إلَّى أن “إعادة فتح الملحق الاقتصادي فِيْ اسطنبول سيؤثر على نحو 1540 شركة إسرائيلية تصدر حاليا إلَّى السوق التركية وستساعد فِيْ تعزيز عملياتها التجارية داخل هذا السوق”.

وقالت “تركيا هِيْ رابع أهم شريك تجاري فِيْ الاقتصاد الإسرائيلي وخامس أهم وجهة تصدير فِيْ عام 2022”.

بدأ نفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين إسرائيل وتركيا فِيْ 1 مايو 1997.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين قريبا.

تأمل إسرائيل وتركيا أن تؤدي العلاقات الوثيقة بين البلدين إلَّى زيادة التجارة بينهما.

وقال مدير التجارة الخارجية الإسرائيلية أوهاد كوهِيْن “تركيا هِيْ اقتصاد تجاري خارجي مهم لإسرائيل. الصادرات الحالية إلَّى تركيا مركزية وهناك إمكانات كبيرة لتوسيعها”.

وأضاف “يوجد بين البلدين اتفاقية تجارة حرة تسهل بشكل كبير دخول المصدرين إلَّى السوق، وإعادة فتح الملحق الاقتصادي للنشاط المشترك سيساعد على تحقيق إمكانات التعاون بما يعود بالنفع على البلدين”.