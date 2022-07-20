بالأرقام.. روسيا أكبر مورد نفط للصين رغم تراجع واردات بكين من الخام

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن روسيا حافظت على مكانتها كأكبر مورد للنفط للصين للشهر الثاني فِيْ يونيو، حيث استفاد المشترون الصينيون من الإمدادات منخفضة السعر.

وفقًا لبيانات الإدارة العامة الصينية للجمارك، بلغ إجمالي واردات روسيا من النفط، بما فِيْ ذلك الإمدادات التي يتم ضخها عبر خطوط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ والشحنات المنقولة بحراً من موانئ روسيا فِيْ أوروبا والشرق الأقصى، 7.29 مليون طن، بزيادة قدرها حوالي 10 فِيْ المئة من العام الماضي.

لكن الإمدادات الروسية فِيْ يونيو حزيران، والتي بلغت ما يعادل نحو 1.77 مليون برميل يوميا، كانت أقل من المستوى القياسي المسجل فِيْ مايو بنحو مليوني برميل يوميا، وهُو المستوى الذي توقعه المحللون.

واستوردت الصين 5.06 مليون طن من السعودية، أو ما يعادل 1.23 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 1.84 مليون برميل يوميا فِيْ مايو، وأقل بنسبة 30 بالمئة عَنّْ مستوى يونيو العام الماضي.

وبلغ إجمالي الواردات الصينية من روسيا منذ بداية العام حتى الآن 41.3 مليون طن، بزيادة أربعة فِيْ المائة على أساس سنوي، لكنها لا تزال متخلفة عَنّْ السعودية التي زودت بكين بحجم 43.3 مليون طن.

انخفض إجمالي واردات الصين من النفط الخام فِيْ يونيو بالقرب من أدنى مستوى فِيْ أربع سنوات، حيث أدت عمليات الإغلاق الصارمة لاحتواء انتشار فِيْروس كورونا إلَّى انخفاض الطلب على الوقود. كَمْا أدى ارتفاع الواردات من روسيا إلَّى انخفاض الإمدادات من أنجولا والبرازيل.

أظهرت بيانات جمركية أن الصين استوردت 260 ألف طن من النفط الخام الإيراني الشهر الماضي، فِيْ رابع شحنة من نفط الجمهُورية الإسلامية منذ ديسمبر الماضي، مؤكدة تقريرًا سابقًا لرويترز.

على الرغم من العقوبات الأمريكية على طهران، استمرت الصين فِيْ الحصول على النفط الإيراني، والذي عادة ما يتم نقله على شكل إمدادات من دول أخرى.

هذه الإمدادات، التي تشكل حوالي 7 فِيْ المائة من إجمالي واردات الصين من النفط الخام، تواجه منافسة من زيادة التدفقات الروسية.

أفادت الجمارك بعدم وجود واردات من فنزويلا. تجنبت شركات النفط الحكومية عمليات الشراء منذ أواخر عام 2022 خوفًا من عقوبات أمريكية ثانوية.

وارتفعت الواردات من ماليزيا، والتي غالبًا ما تستخدم كنقطة نقل فِيْ العامين الماضيين للنفط من إيران وفنزويلا، بنسبة 126 فِيْ المائة على أساس سنوي إلَّى 2.65 مليون طن.