بالأرقام.. قفزة فِيْ رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب على أساس سنوي بنسبة 3.03٪ نهاية شهر يونيو الماضي، بحسب آخر إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عَنّْ البنك، اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر بلغ 11.853 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بزيادة تعادل 349 مليون درهم، مقابل 11.504 مليار درهم فِيْ يونيو 2022.

نمو ملحوظ

يشار إلَّى أن رصيد الذهب لدى البنك المركزي شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع إلَّى 8.961 مليار درهم نهاية 2022، مقابل 1134 مليار درهم نهاية 2022 و 4.044 مليار درهم نهاية 2022. .

يعد الذهب من بين الأصول المختلفة التي يمتلكها البنك المركزي، بما فِيْ ذلك الأموال السائلة وشهادات الإيداع والأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

ارتفع رصيد الذهب لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بنسبة 1.63٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بحسب آخر إحصائيات البنك.

أظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عَنّْ البنك اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر بلغ 12.107 مليار درهم نهاية شهر مايو الماضي، بزيادة تعادل 194 مليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 11.913 مليار درهم. دراهم نهاية ديسمبر 2022.

قفزة فِيْ حجم الأصول الأجنبية

سجل مصرف الإمارات المركزي قفزة قياسية فِيْ الحجم الإجمالي للأصول الأجنبية بنهاية مارس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي 459.92 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بزيادة سنوية نسبتها 17.2٪، أي ما يعادل 67.5 مليار درهم، مقابل 392.44 مليار درهم فِيْ مارس 2022.

وبحلول نهاية أبريل (نيسان) الماضي 2022، ارتفعت الميزانية العمومية للبنك المركزي الإماراتي إلَّى 519.81 مليار درهم.

وجاءت الزيادة بزيادة سنوية قدرها 10.14٪ أو 47.9 مليار درهم مقارنة بـ471.95 مليار درهم فِيْ أبريل 2022.

وبحسب إحصاءات البنك المركزي، فقد توزعت موازنة البنك المركزي على جانب الأصول بمقدار 249.84 مليار درهم نقدا وأرصدة لدى البنوك فِيْ أبريل الماضي، إضافة إلَّى استثمارات 173.68 مليار درهم، و 51.97 مليار درهم للودائع، و 1.14 مليار درهم للقروض والسلفِيْات. و 43. 18 مليار درهم لأصول أخرى.