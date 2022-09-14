بالأرقام.. مكاسب اتفاقيات إبراهِيْم تفوق التوقعات

وفاقت العلاقات التجارية بين إسرائيل والموقعين على اتفاقيات إبراهِيْم التوقعات وامتدت لتصل إلَّى دول أخرى فِيْ المنطقة.

مع مرور عامين على اتفاقيات إبراهِيْم، زادت التجارة بين إسرائيل والدول الموقعة على اتفاقيات إبراهِيْم بشكل كبير بالتزامن مع توقيع عشرات مذكرات التفاهم والاتفاقيات التجارية والمالية.

وقال معهد إبراهِيْم لاتفاقات السلام فِيْ بيانات تلقتها العرب اليوم الإخبارية إن التجارة الثنائية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بلغت 1.407 مليار دولار فِيْ الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، متجاوزة 1.221 مليار دولار من التجارة المسجلة بين البلدين. فِيْ عام 2022 بأكَمْله “.

وأشار إلَّى أنه منذ توقيع اتفاق السلام بين البلدين، شهد البلدان “موجة من التعاون الاقتصادي، حيث أبرمت إسرائيل والإمارات اتفاقية تجارة حرة فِيْ مايو، بعد شهُور من المفاوضات”.

وقال “من المتوقع أن تزيد التجارة السنوية بين الاقتصادين إلَّى أكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2027”.

كَمْا أشار المعهد فِيْ يونيو الماضي إلَّى أن التجارة مع الأردن زادت بنسبة 54 فِيْ المائة عَنّْ العام الماضي وبلغت 55 مليون دولار، تليها مصر بنسبة 41 فِيْ المائة و 23.6 مليون دولار.

وقال “المغرب بلغ 3.5 مليون دولار فِيْ صفقات تجارية مع إسرائيل فِيْ يونيو 2022، انخفاضًا من 9 ملايين فِيْ يونيو 2022، وفِيْ النصف الأول من عام 2022، بلغ حجم التجارة الثنائية 19.4 مليون دولار، وهُو ما يعادل قيمة التجارة الثنائية. فِيْ النصف الأول من عام 2022.

وأضاف “التجارة بين إسرائيل والبحرين زادت إلَّى 0.8 مليون دولار فِيْ يونيو 2022، ارتفاعًا من الصفر فِيْ يونيو 2022، وفِيْ النصف الأول من عام 2022، وصلت التجارة الثنائية بين البلدين إلَّى 5 ملايين دولار، ارتفاعًا من الصفر فِيْ النصف الأول من العام”. 2022. 2022 “.

قالت أييليت نحمياس فِيْربين، رئيسة معهد التصدير الإسرائيلي، فِيْ دراسة نشرها موقع “والا الإسرائيلي” وتلاها موقع العرب اليوم نيوز “بالإضافة إلَّى الإنجاز السياسي والجيوسياسي الذي تحقق من خلالهما، هناك إنجازات اقتصادية- الأهمية التجارية لهذه الاتفاقيات أيضًا، من الدرجة الأولى. لقد أجريت مناقشات قليلة “.

وأضافت “إسرائيل والإمارات وحدهما حققا إنجازاً اقتصادياً مهماً حتى الآن، يتمثل فِيْ قيمة التبادل التجاري بينهما وصولاً إلَّى منتصف عام 2022 بما يعادل قيمته فِيْ عام 2022 بالكامل”.

وأضافت “من الواضح أنه بالإضافة إلَّى الإمكانات فِيْ العلاقات معهما على المستويين الثنائي والإقليمي، فإن الإمارات العربية المتحدة والمغرب تشكلان بوابة لدول إفريقيا والعديد من الدول الأخرى”.

وأشارت إلَّى أن “الجهات المعَنّْية عملت على فتح الملحق الاقتصادي فِيْ أبوظبي، وتنظيم وفود تجارية إسرائيلية مع وزارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالفعل جاءت هذه الوفود إلَّى هنا. اتفاقيات تعاون تم التوقيع بين معهد التصدير و “اتحاد الصناعيين واتحاد الغرف التجارية مع مؤسسات ومنظمات موازية مثل مركزي الاستثمار فِيْ أبو ظبي ودبي، ومن المؤكد أن سفراءنا هناك والسفراء الذين تم تعيينهم” لقد وضعَنّْا هنا نظامًا متميزًا للعلاقات يقوم على الثقة المتبادلة وقاعدة حقيقية ومتينة لتنمية العلاقات الاقتصادية “.

وقالت “إسرائيل شاركت أيضًا فِيْ جناح وطني خاص فِيْ معارض كبيرة جدًا فِيْ المجالات الرقمية والإلكترونية والصحة والغذاء فِيْ دول الخليج، وكان هذا مجرد حلم للشركات الإسرائيلية حتى قبل عامين فقط”.

وأضافت “يسعدنا أنه أصبح من الممكن سرد العديد من قصص النجاح، على سبيل المثال، تم إطلاق مشروع مشترك وتطويره بين مركز شيبا الطبي فِيْ تل هشومير ومستشفى إماراتي للعلاج عَنّْ بعد لمرضى السكري، بينما مستشفى إيخيلوف تعمل فِيْ تل أبيب على بناء مشروع جديد، بالإضافة إلَّى فرص واعدة للتعاون الثنائي فِيْ مجالات أخرى، لا سيما الزراعة والغذاء.