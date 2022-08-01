بالأسماء.. التعليم تمدد لـ 67 مساعدًا في إدارات التعليم بالمملكة

أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور سعد الفهد، اليوم الاثنين، قرارا بمد 67 مساعدا ومساعدا للعمل نواب مديري التربية والتعليم في مناطق ومحافظات المملكة، اعتبارا من نهاية قرارات التخصيص الحالية. حتى تاريخ انتهاء مهمتهم المبينة أمام كل منهم على أن يمارس القائمون عليهم الاختصاصات والصلاحيات المسندة إليهم وفق الأنظمة والتعليمات.

تضمن القرار تمديد

عبدالله بن سعد الغنام (الرياض)

عبدالله بن عقيل الزيدي (الخرج)

جمال بن محمد العتيبي (الدوادمي)

محمد بن عبدالله الجبرين (القويعية)

محمد بن عبدالله البشر (أفلاج)

فرج بن محمد الدوسري (وادي الدواسر)

عبد الله بن عبد العزيز الدكان (الحوطة والحريق).

خليل بن ابراهيم الفوزان (الغاط)

علي بن حسين العمودي (مكة)

د.سعيد بن محمد العتق (جدة)

د.محمد بن أحمد النعيري (الليث).

د.خالد بن عبدالعزيز الواسعدي (المدينة المنورة)

معوض بن مطير الجهني (ينبع)

راشد بن حديد المطيري (المهد)

عمر بن حمد النقيتان (المذنب)

عبد الرحمن بن عطية الزهراني (الشرقية)

ماطر بن عويد الظفيري (حفر الباطن)

ناصر بن محمد الشهراني (بيشة)

تركي بن ​​أحمد الفالح (سراة عبيدة)

سعيد بن سعد الوادعي (ظهران الجنوب)

عباس بن صالح العنزي (الحدود الشمالية)

د.أحمد بن ظافر عاطف (جازان)

حسين بن علي اليامي (نجران)

علي بن عوضه الغامدي (البهاء)

سعيد بن جمعان الزهراني (المخواة)

مشعل بن محمد الحواس (القريات)

نورة بنت عبدالعزيز الفرهود (الزلفي)

فوزية بنت محمد الراشد (الحوطة والحريق)

أمل بنت مخلد العتيبي (عفيف)

ريما بنت برجس العمر (الغاط)

لمياء بنت عبد العزيز بشوري (مكة المكرمة)

مها بنت طاهر الزيدي (الطائف)

هدية بنت محمد البركاتي (الليث)

مريم بنت عقيل الجهني (المدينة المنورة)

أديبة بنت حميدي الجهني (ينبع)

هدى بنت صالح بريكت (العلا)

جيهان بنت محمد الشارخ (الرس)

منى بنت سالم الجري (البكيرية)

عمشة بنت زايد الشمري (حفر الباطن)

د.امل بنت ناصر الاحمري (عسير)

فاطمة بنت سعيد الشهراني (بيشة)

زينب بنت علي الشهري (النماص)

غاية بنت بلقاسم المحيلي (محايل عسير)

راية بنت محمد أمين بخاري (سراة عبيدة)

ذبة بنت منيع الودعي (ظهران الجنوب)

مها بنت محمد الحمزي (طفل)

سارة بنت سعيد الحفيان (نجران)

محسنة بنت عبد الله الصيعري (شرورة)

نوال بنت علي الزهراني (البهاء)

شريفة بنت علي الزهراني (المخواة)

د.محمد بن عبدالله الحسين (الرياض)

فهد بن حسن الأولى (المجمعة)

فهد بن سعد الحقباني (أفلاج)

د.عادل بن منير الزيدي (شقراء)

محمد بن أحمد المدخلي (مكة المكرمة)

محمد بن عامر النفيعي (الطائف)

علي بن سعد بن جبر (العلا)

حسن بن محمد القويفل.

سعد بن يحيى الامامة (سراة عبيدة)

علي بن محمد المدوح (رجال الماء)

سلطان بن تاختخ العنزي (تبوك)

ناصر بن سعيد الزهراني (البهاء)

محمد بن عبد الصمد الكاتب (المدينة المنورة)

زيدان بن عبيد الشمري (الأحساء)

ابراهيم بن فهد الجماز (تبوك)

ناجي بن سالم الحارثي (نجران)

علي بن حمدان الغامدي (البهاء)