بالأسماء.. السديس يصدر قرارًا بتشكيل فريق استشاري في مكتبه

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراراً بتشكيل فريق استشاري في مكتبه لتطوير وتسريع ومتابعة الأعمال، وهم

– الأستاذ الدكتور / عبد الوهاب الرسيني رئيسًا

– السيد محمد الجابري عضواً

– السيد طلال الثقفي عضواً

– سعادة السيد بدر الشيخ عضواً

– السيد عبدالله الصولي عضواً

– المهندس رائد المطرفي عضواً

الأستاذ عمر الحميدي أمين

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات معاليه لتطوير وتسريع وتيرة الأعمال ورفع مستوى الاستعداد في محاولة لتقديم أفضل الخدمات والوسائل لراحة من يذهبون إلى بيت الله الحرام.