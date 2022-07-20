بالأسماء| النصر يعلن عَنّْ قائمة “معسكر ماريبا” رسميا.. مفاجآت كبرى

أعلن نادي النصر قائمة الفريق الأول لكرة القدم، بتركيز ماريبا إسبانيول، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

بدأ النصر الاستعداد للموسم الرياضي الجديد بـ “القوة” ؛ حيث استأجر المدرب الفرنسي رودي جارسيا ؛ إدارة فريق كرة القدم الأول.

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بالإضافة إلَّى جارسيا، تضمنت الإدارة العالمية الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والظهِيْر الأيسر الإيفواري جيسلان كونان، بشكل فضفاض.

* قائمة أندية النصر

تضمنت القائمة العالمية 30 لاعباً ؛ من بينهم 5 حراس مرمى. وهم “ديفِيْد أوسبينا، وليد عبد الله، أمين بخاري، نواف العكيدي، رائد عزيبي”.

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وشهدت قائمة النصر أيضا حضور المدافع الأرجنتيني راميرو فونيس موري. رغم أنباء إقالته، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

تم ضم الثلاثي الشاب ماجد قشيش ويوسف حقوي ومحمد مران إلَّى قائمة الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، مع استبعاد الظهِيْر الأيسر محمد قاسم رسميًا.

وفِيْما يلى قائمة الفريق الكروي الاول لنادي النصر فِيْ معسكر ماريبا.

يشار إلَّى أن بعثة النصر ستغادر غدا الأربعاء متوجهة إلَّى إسبانيا، حيث سيلعب أول فريق كرة قدم 4 مباريات ودية هناك، قبل العودة إلَّى الرياض فِيْ 12 أغسطس.