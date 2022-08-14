بالأسماء.. النواب المصري يوافق على تعديل يشمل 13 حقيبة وزارية

وافق مجلس النواب المصري على التعديل الوزاري الجديد. وشمل التعديل رضا حجازي – وزير التربية والتعليم هاني سويلم – وزير الري خالد عبد الغفار – وزير الصحة محمد عاشور ووزير التعليم العالي سهى جندي وزير الهجرة احمد عيسى – وزير السياحة احمد سمير. وزير الصناعة والفريق محمد عباس حلمى وزيرا. الطيران حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة ونيفِيْن الكيلاني وزيرا للثقافة واللواء هشام آمنة وزيرا للتنمية المحلية ومحمود عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام واللواء محمد صلاح الدين وزيرا للجيش. إنتاج.

وكان البرلمان المصري قد دعا نوابه إلَّى عقد جلسة طارئة، اليوم السبت، للنظر فِيْ أمر عاجل.

قرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفِيْ الجبالي، عقد جلسة طارئة اليوم السبت الساعة 12 ظهرا، حيث بعثت الامانة العامة للمجلس برسائل عاجلة الى الاعضاء مفادها ان جلسة طارئة ستعقد للنظر فِيْها. مسألة عاجلة.

وفقا للمادة 129 من الدستور المصري، لرئيس الجمهُورية الحق فِيْ إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويوجه كتابا بذلك إلَّى مجلس النواب يشير فِيْه إلَّى الوزارات المطلوب تعديلها، و يعرضه الرئيس فِيْ الجلسة الأولى بعد وصوله.

ونص المقال على دعوة مجلس النواب خارج الجلسة لعقد جلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من استلام كتاب رئيس الجمهُورية للبت فِيْه.

تتم الموافقة على التعديل ككل بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وما لا يقل عَنّْ ثلث عدد الأعضاء، ويجب إخطار رئيس الجمهُورية بذلك.