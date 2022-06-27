بالأسماء.. تعرف على الجهاز الفني الجديد للأهلي

كشفت تقارير صحفية عن تشكيلة الفريق المساعد المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، المدرب الحالي لجيل فينسنتي، الذي يقترب من اتجاه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، ليحل محل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي أنهى عقده بالاتفاق المتبادل. . الموافقة مع الأحمر.

وأشارت التقارير إلى أن البرتغالي ريكاردو سواريس سيأخذ معه ثلاثة مساعدين إلى القاهرة.

وأوضحت أن هذا الثلاثي مكون من “ماوريسيو فاس، مساعد المدرب، بيدرو غيماريش، مدرب الأحمال، وراؤول فاريا، محلل الأداء”.

أبلغ سواريس إدارة جيل فيسنتي بإنهاء العقد لتولي إدارة الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم.

وفي السياق ذاته، سيتقرر مصير مدرب حراسة مرمى الأهلي الحالي ميشال يانكون بعد وصول سواريز، وفي حال رحيله عن النادي، فسيحل محله باولو لوبو.

تمكن ريكاردو سواريس من قيادة جيل فيسنتي للمركز الخامس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي برصيد 51 نقطة خلف أندية بورتو ولشبونة وبنفيكا وبراغا.

أشارت تقارير مختلفة إلى أن سواريس سيحصل على مليون ونصف المليون دولار في الموسم، بشرط توقيع عقد لمدة عامين.

وفي سياق متصل، فاز فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، حيث سجل الأحمر وطاهر محمد طاهر الأهداف وحسام حسن.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، نظيره سموحة، الأربعاء المقبل، في إطار منافسات اليوم الثالث والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، الساعة التاسعة والنصف في القاهرة.