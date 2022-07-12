بالأسماء| ثنائي عالمي “قريب جدا” من النصر.. ضربة آل معمر المدوية

حاليا، لا يوجد صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، باستثناء فريق ميركاتو الأول لكرة القدم بنادي النصر، استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

يستعد النصر للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بـ “القوة”، حيث تعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا ؛ إدارة فريق كرة القدم الأول.

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بالإضافة إلَّى جارسيا، ضم مجلس الإدارة العالمي برئاسة موصلي المعمر الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والظهِيْر الأيسر الإيفواري غيسلان كونان.

* عروض نادي النصر “الصيفِيْة”

وفِيْ هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي خالد الرشيد عَنّْ ثنائي دولي آخر، فِيْ طريقه للفوز، خلال الأيام المقبلة.

وقال الرشيد فِيْ تغريدة عبر حسابه على تويتر “ما زالت صفقتان أجنبيتان على الأقل”. وذلك بعد التعاقد مع أوسبينا وكونان.

– إذن من هُو الثنائي الدولي المقرب من نادي النصر فِيْ الصيف

ولم يكشف الصحفِيْ الرياضي عَنّْ اسم الاتفاقيتين الأجنبيتين، لكن هناك مجموعة من الأسماء مرشحة للانضمام إلَّى حصن العالم. كالآتي

1- مركز الظهر

خلال الأيام القليلة الماضية، كان اسم المدافع البلجيكي جيسون ديناير. هُو الأقرب لنادي النصر، لكن … فِيْ الساعات القليلة الماضية، قيل إن مجلس الإدارة العالمي نأى بنفسه عَنّْ الصفقة وتحول إلَّى النجم الأرجنتيني ماركوس روجو، لاعب بوكا جونيورز.

2- خط الوسط

وفِيْ الأيام الأخيرة، حاول النصر التعاقد مع النجم البوسني ميراليم بيانيتش من برشلونة، قبل أن يعود اسم الكولومبي جيمس رودريغيز “قويا” مرة أخرى. لأن زوجته هِيْ أخت نجم عالمي جديد، ديفِيْد أوسبينا.