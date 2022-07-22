بالأسماء ..صفقات الزمالك التسعة التي أعلن عنها مرتضى منصور

أعلن المخرج مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن إبرام النادي تسع صفقات جديدة استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وأشار مرتضى منصور، بعد فوزه بكأس مصر، إلى أن النادي أنهى 9 عمليات جديدة، مشيرًا إلى أنها ستكون مفاجأة وهدية لجمهور النادي الأبيض.

يستعرض “كورة 365″، من خلال السطور التالية، الاتفاقيات التي اختتمها الزمالك للموسم الكروي الجديد.

اتفاقيتي الزمالك الجديدة التي اختتمها مرتضى منصور

وعلى رأس عروض الزمالك التسعة للموسم الكروي الجديد محمد بسام مرافقة طلائع الجيش الذي اكتمل توقيعه.

واستطاع الزمالك الفوز بخدمات الثلاثي من بيراميدز وأحمد توفيق ونبيل عماد دنجا وأحمد أيمن منصور.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع عبدالله السعيد خلال الفترة المقبلة لينهي مسيرته داخل القلعة البيضاء.

ويأخذ مرتضى منصور في الاعتبار أن الثنائي المستقبلي عمر كمال ومهند لاشين لهما الحق في الانتقال إلى الزمالك الموسم المقبل، وعقودهما مع المستقبل غير سارية.

وسيعود حمدي النقاز جناح الزمالك السابق لصفوف النادي الأبيض في الموسم الجديد، بعد حل أزمته مع النادي.

المهاجم الأفريقي جون إيبوكا مفاجأة مرتضى منصور لجماهير الزمالك على مستوى الاتفاقات الجديدة بعد الاتفاق مع إدارة إنبي على ضمه.

عبد الرحمن مجدي، الجناح الإسماعيلي، هو التاسع للزمالك في الموسم الكروي الجديد.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز بكأس مصر

وكان الزمالك قد نجح في الفوز بكأس مصر على حساب الأهلي، بعد فوزه عليهم 2-1 في النهائي.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري الممتاز قبل الجولة 26 من المسابقة.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة بالدوري أمام سموحة يوم الأحد 24 يوليو في القاهرة.

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة في الدوري المصري الممتاز.

توج الزمالك باللقب 28 في كأس مصر

فاز الزمالك بكأس مصر للمرة 28 في تاريخه بعد فوزه على الأهلي

تمكن الزمالك من التغلب على الأهلي في النهائي الثالث على التوالي، لتوحيد الفريقين على كأس مصر.

توقف رصيد الأهلي عند 37 لقباً وتابع الرقم القياسي.