بالأسماء ..صفقات تبادلية محتملة بين الأهلي وإنبي وفيوتشر

كشف الصحفي مجدي عبد الغني، عن وجود اتفاقيات تبادل محتملة خلال الفترة المقبلة بين ناديي الأهلي وإنبي والمستقبل.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية “رفض مسئولو النادي الأهلي عودة المهاجم الكونغولي والتر بواليا بعد انتهاء إعارته لنادي السيلية القطري”.

ولفت إلى أن مسؤولي الأهلي عرضوا اللاعب للبيع لأي ناد في مصر أو في الخارج، أو استعنوه بضم أحد لاعبي الدوري المصري، لدعم الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل.

وأوضح “الأهلي يريد ضم أكثر من لاعب من ناديي إنبي وفيوتشر، أبرزهم مصطفى شلبي ومحمود جاد من السابق، وأحمد عاطف من الأخير”.

وختم “الأهلي يحاول دخول لاعبي الفريق الذين لا يشاركون بشكل منتظم، في صفقات تبادل مع إنبي وفيوتشر، ومنهم والتر بواليا ولويس ميككوني وحسام حسن، لتشمل الثنائي النفطي للفريق النفطي. ، والأمام من الأخير “.