بالأسماء.. 16 محافظاً لـ البنك المركزي المصري منذ تأسيسه

بعد ذلك يعتبر المحافظ هُو رقم 16 فِيْ هذا المنصب منذ إنشاء البنك المركزي المصري حتى الآن.

كان الدكتور أحمد زكي أول من تولى منصب المحافظ خلال الفترة من 18 مايو 1951 حتى نهاية أبريل 1952. وخلفه الأستاذ محمد فكري فِيْ الفترة من 8 مايو 1952 إلَّى 29 مارس 1955.

وللمرة الثانية عاد الدكتور أحمد زكي لتولي منصب المحافظ خلال الفترة من 30 مارس 1956 إلَّى 23 يوليو 1957. د. عبد الجليل العمري الذي شغل منصب المحافظ خلال الفترة من نوفمبر. 14، 1957، حتى 26 مارس 1960، تلاها.

ثم تولى الدكتور عبد الحكيم الرفاعي منصب المحافظ خلال الفترة من 26 مارس 1960 إلَّى 25 مارس 1964، تلاه أحمد زندو الذي ظل محافظًا للبنك المركزي المصري خلال الفترة من 26 مارس 1964. حتى 5 فبراير 1967.

خلال الفترة من 5 فبراير 1967 حتى نهاية يناير 1971 تولى الدكتور أحمد نظمي منصب المحافظ. ثم عاد أحمد زندو ليشغل المنصب مرة أخرى خلال الفترة من 1 فبراير 1971 حتى 18 مارس 1976.

فِيْ 19 مارس 1976، أُعلن عَنّْ تعيين محمد عبد الفتاح إبراهِيْم محافظًا للبنك المركزي المصري. انتهت ولايته فِيْ 4 يناير 1981، وتبعه محمد شلبي الذي شغل المنصب من 27 فبراير 1982 حتى نهاية مارس 1985.

خلال الفترة من نهاية مارس 1985 حتى 9 نوفمبر 1986، تولى علي نجم منصب المحافظ، تلاه محمود صلاح الدين، الذي تولى المنصب من 10 نوفمبر 1986 حتى 1 يوليو 1993.

ثم جاء إسماعيل علي حسن الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي المصري خلال الفترة من 2 يوليو 1993 حتى نهاية أكتوبر 2001، تلاه فاروق العقدة الذي ظل محافظًا خلال الفترة من أول ديسمبر 2003 إلَّى 2 فبراير 2013.

كان هشام رامز المحافظ رقم 14 بعد أن تولى منصبه من 3 فبراير 2013 إلَّى 27 نوفمبر 2015، بينما ظل طارق عامر محافظًا للبنك المركزي من 27 نوفمبر 2015 إلَّى 17 أغسطس 2022، وهُو رقم 15 بين المحافظين. وأخيرا جاء حسن عبد الله فِيْ المركز السادس عشر بصفته محافظ البنك المركزي بالوكالة.