بالاسماء.. فريق كامل يغيب عن الأهلي في مواجهة الجونة

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التحضيري لمواجهة الجونة، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي

محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبرت، محمود متولي، رامي ربيع، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، عليو ديانج، عمرو السولية، صلاح محسن، محمد مجدي أفشة، علي معلول، محمد محمود، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، محمد هاني، أحمد نبيل كوكه، محمد أشرف وزياد.

وعن قائمة الأهلي، غاب فريق كامل، حيث تشهد القائمة غياب 11 لاعباً، وعلى رأسهم محمد عبد المنعم، حمزة علاء، حسين الشحات لأسباب فنية، وبدر بانون بعد انتقاله إلى الرتب. قطر تقترب.

أحمد عبد القادر غائب بسبب تمزق عضلي أمامي، وبيرسي تاو مصاب بتمزق عضلي أمامي، وياسر إبراهيم بإصابة في العضلة الأمامية، ومحمود وحيد بشد عضلي ضام، ولويس ميسوني بتمزق في الأربطة الداخلية في الركبة، وعمار. حمدي وأكرم توفيق لتمزق الأربطة الصليبية.