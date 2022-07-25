بالبطاطس المهروسة اعملي كرات التونة بالجبنة لوجبة سريعة وخفِيْفة

اقامة كرات التونة بالجبن من الوجبات الخفِيْفة التي يحبها الكثير من الأطفال والكبار ويقبلونها، وهنا سنقدم لهم التونة بطريقة مختلفة وبنكهة رائعة وغير مألوفة، حيث يتم خلطها مع الجبن والجزر والبطاطس والبيض ومكونات أخرى، ومكعبات و مقلي بالزيت، ويتكون هذا الطعام أيضًا من مكونات بسيطة ورخيصة متوفرة فِيْ كل منزل، حيث أن هناك العديد من الأمهات اللواتي يبحثن عن طرق مختلفة لتحضير وجباتهن بطريقة مختلفة عن المعتاد حتى لا يصابن بالملل. موقعنا يعلمني فلنلتقي طريقة عمل كرات جبن التونة فِيْ المنزل، طعمها رائع.

مكونات صنع كرات لحم التونة بالجبن

يتضمن كرات التونة بالجبن فِيْ العديد من المكونات البسيطة وغير المكلفة المتوفرة فِيْ كل منزل، دعنا نتعرف عليها على النحو التالي

نصف كوب جبن شير مبشور.

علبة تونة كبيرة.

ربع كوب بقدونس مفروم.

قليل من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

نصف كوب جزر مبشور.

2 كوب بطاطس مسلوقة.

رشة فلفل أسود.

2 حبة من صفار البيض.

بسكويت مطحون.

كيفِيْة التحضير والاستعداد

لتحضير كرات التونة بالجبن بشكل مميز عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة فلنتعرف عليها وهِيْ كالتالي –