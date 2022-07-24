بالتتبيلة الاصلية اصنعي الحواوشي الاسكندراني الاصلي فِيْ البيت مثل المطاعم والطعم حكاية

من الأطباق اللذيذة واللذيذة التي يحبها كل الناس هِيْ الحواوشي. يوجد أنواع كثيرة من الحواوشي منها حواوشي دجاج أو حواوشي لحم أو حواوشي إسكندرية ولكن أحَلْى نوع حواوشي الإسكندرية حيث طعمه رائع. كل الناس يحبون تناوله وخاصة الشباب، وعادة ما يشترونه فِيْ المطاعم، لكن الحواوشي المعدة بالفعل تحتوي على الكثير من الدهُون والسعرات الحرارية، كل هذا يؤثر على صحة الإنسان، لذلك فهُو غير صحي، لذلك ينصح بعدم تناوله. هذه الأطعمة من المطاعم، فمن الممكن عمل حواوشي إسكندراني فِيْ المنزل.

طريقة عمل الكسندرين الحواوشي الاصلي

مقادير حواوشي الإسكندرية

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة.

ثلاث فصوص ثوم مهروس.

فلفل أخضر.

ملعقة صغيرة ملح وواحدة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة بهارات للحوم.

نصف ملعقة صغيرة من كل من مسحوق الثوم ومسحوق البصل.

نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب والزنجبيل.

كَمْية كافِيْة من الزيت النباتي.

كَمْية الحياة فِيْ الميدان.

طريقة عمل حواوشي اسكندراني