بالتتبيلة الاصلية اصنعي الحواوشي الاسكندراني الاصلي فِيْ البيت مثل المطاعم والطعم حكاية

من الأطباق اللذيذة واللذيذة التي يحبها كل الناس هِيْ الحواوشي. يوجد أنواع كثيرة من الحواوشي منها حواوشي دجاج أو حواوشي لحم أو حواوشي إسكندرية ولكن أحَلْى نوع حواوشي الإسكندرية حيث طعمه رائع. كل الناس يحبون تناوله وخاصة الشباب، وعادة ما يشترونه فِيْ المطاعم، لكن الحواوشي المعدة بالفعل تحتوي على الكثير من الدهُون والسعرات الحرارية، كل هذا يؤثر على صحة الإنسان، لذلك فهُو غير صحي، لذلك ينصح بعدم تناوله. هذه الأطعمة من المطاعم، فمن الممكن عمل حواوشي إسكندراني فِيْ المنزل.
طريقة عمل الكسندرين الحواوشي الاصلي
مقادير حواوشي الإسكندرية
- نصف كيلو لحم مفروم.
- بصلة كبيرة.
- ثلاث فصوص ثوم مهروس.
- فلفل أخضر.
- ملعقة صغيرة ملح وواحدة فلفل أسود.
- ملعقة كبيرة بهارات للحوم.
- نصف ملعقة صغيرة من كل من مسحوق الثوم ومسحوق البصل.
- نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب والزنجبيل.
- كَمْية كافِيْة من الزيت النباتي.
- كَمْية الحياة فِيْ الميدان.
طريقة عمل حواوشي اسكندراني
- نحضر وعاء عميق ونضع نصف كيلو من اللحم المفروم ونضيف إليه بصلة كبيرة ويفضل أن يكون مفروم ناعما.
- ثم نضيف ثلاث فصوص من الثوم المهروس والفلفل الأخضر المفروم ناعماً ونضيف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.
- ثم نضع ملعقة صغيرة من البهارات على اللحم ونضيف نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم ومسحوق البصل.
- ونضع نصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب والزنجبيل ثم نعجن كل هذه المكونات بطريقة جيدة.
- ثم نحضر الخبز البلدي ونقطع الخبز حتى نملأه بخليط اللحم ثم نحضر وعاء مسطح ونضعه على النار ونضيف إليه قطرة زيت.
- يجب أن تكون النار هادئة، وعندما تسخن الوعاء نضع الحواوشي ونتركه على النار حتى يصبح ذهبي اللون من الجانبين، ثم يتم إزالته ووضعه فِيْ طبق مع مناشف المطبخ وبمجرد الانتهاء يتم تقديمه. مباشرة.