بالتتبيلة السرية أعملي الحواوشي الاسكندراني على أصوله بطعم وريحة لذيذة أحَلْي من المطاعم

الوجبات السريعة هِيْ الأكل المفضل الذي يقبله الكثير من الناس سواء أكانوا بالغين أم أطفالا حيث يوجد العديد من الأصناف التي يمكننا تناولها والتي تتبع الوجبات السريعة ومنها المكرونة والبشاميل والسندويتشات المليئة بالهامبرجر والكفتة وغيرها حشوات.، الحواوشي والعديد من الأصناف الأخرى حيث يمكننا أكل الحواوشي بعدة طرق مختلفة النكهات منها حواوشي الإسكندرية وهذا النوع من الحواوشي لذيذ فِيْ الطعم والنكهة والرائحة حيث يشتري الكثير من الناس الحواوشي من خارج محَلْات المطاعم حيث تبيعها هذه المطاعم . بمذاق جميل ولكن قد نصاب بأمراض كثيرة والسبب فِيْ ذلك تلوث هذه الحواوشي مما يجعلنا نعاني من أمراض كثيرة.

مكونات وصفة حواوشي الإسكندرية

نصف كيلو لحم مفروم.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة بهارات للحوم.

ربع ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

ربع ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ربع ملعقة صغيرة فلفل حار.

خبز للحواوشي.

اثنين من البصل

حبتان من الفلفل الأخضر.

خمس ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة عمل حواوشي إسكندرية وصفة