بالتتبيلة والخلطة والبهارات السرية أعملي دجاج كنتاكي على أصوله بطعم مقرمش ولذيذ

يعتبر الدجاج من ألذ وألذ اللحوم التي يحبها الكثير من الناس وخاصة الأطفال، والدجاج مفِيْد للجسم لاحتوائه على البروتينات والفِيْتامينات والكالسيوم، وهناك العديد من أنواع الدجاج مثل الدجاج المشوي والدجاج المقلي والدجاج المسلوق. كثير من الناس يفضلون الدجاج المقرمش ويشترونه فِيْ كنتاكي لأنه مقرمش للغاية، ويمكن القول أن مذاقه جيد وجميل ويفضل كثير من النساء تتبيله فِيْ المنزل لأن الدجاج من الخارج يحتوي على مواد حافظة ومضرة بالجسم، وطعم مقرمش الدجاج فِيْ المنزل أفضل من بعيدًا وبمكونات بسيطة وسهلة وسريعة، يفضل العديد من الأطفال تناولها معهم فِيْ صندوق الغداء المدرسي ويفضلون وضع الكاتشب أو المايونيز عليها، ويمكننا تناولها فِيْ الغداء أو العشاء وتقديمه مع الأرز أو المكرونة أو الطحينة أو الثوم، ويمكننا حشوها فِيْ السندويشات.

المكونات اللازمة لعمل وصفة دجاج كنتاكي المقلي

قطع دجاج.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كاري.

ربع ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

ربع ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

كَمْية رقائق الذرة المطحونة.

الكثير من الزيت لقلي الدجاج.

حبتان من البيض.

كَمْية الكيك المطحون.

كيف تصنع دجاج كنتاكي المقلي