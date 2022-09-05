بالتعاون مع أيميا باور الإماراتية.. تونس تستعد لتشغيل محطة طاقة شمسية

تستعد تونس لتشغيل محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية فِيْ القيروان، بالتعاون مع شركة “أميا باور” الإماراتية، والبدء بالإنتاج منها.

استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، نايلة نويرة الكنجي، اليوم الاثنين، حسين النويس، الرئيس التنفِيْذي لشركة “EMIA Power” الإماراتية، وممثلين عَنّْ بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل الدولية.

وواصلت الوزيرة خلال الاجتماع مباحثاتها مع البنوك لتمويل مشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالقيروان بطاقة 100 ميغاوات، بهدف الإعداد لتنفِيْذه وفق المواعيد المتفق عليها.

مشروع محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية هُو جزء من مجموعة مشاريع خاصة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية، بقدرة 500 ميغاوات، فِيْ 5 مناطق تونسية.

المشروع جزء من البرنامج الوطني لتطوير إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، حيث يهدف إلَّى تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات النظيفة، فضلًا عَنّْ التحكَمْ فِيْ تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بهدف دعم انتقال الطاقة فِيْ تونس.

يهدف هذا المشروع أيضًا إلَّى تنويع مصادر الطاقة من خلال الاعتماد على الطاقات النظيفة.

وأشاد حسين النويس الرئيس التنفِيْذي لشركة إيميا باور بجهُود الحكومة التونسية فِيْ توفِيْر كافة الإمكانات اللازمة لإنجاز هذا المشروع فِيْ أفضل الظروف من خلال تبسيط الإجراءات والجاهزية الفنية لكامل الفريق المشرف على المحطة، لافتا إلَّى أن الجميع لا خيار أمام دول العالم سوى الاستثمار فِيْ الطاقات المتجددة والطاقة الخضراء. .

من جانبها شددت الوزيرة التونسية على أهمية الاستثمار فِيْ الطاقات المتجددة كأفضل حل فِيْ ظل تراجع إنتاج واحتياطيات الطاقة الأحفورية على المستوى العالمي والتوجه نحو خفض انبعاثات الكربون وحماية المناخ.

وأوضحت أن الحكومة حريصة على زيادة الاستثمار فِيْ الطاقات المتجددة من خلال تذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات الإدارية وإلغاء التراخيص للمشاريع التي يقل حجمها عَنّْ 1 ميغاواط فِيْ هذا المجال.