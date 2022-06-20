بالتقسيط الميسر 100 ألف ريال بموافقة فورية بدون كفيل وبلا تحويل الراتب

بأقساط شهرية ميسرة ولفترة طويلة تصل إلى 5 سنوات ، وكذلك بالموافقة الفورية عند طلب تمويل المرابحة الاستهلاكي من شركة البيت الأهلي للتمويل ، والتي توفر أفضل تمويل شخصي فوري في المملكة العربية السعودية ، حيث سمحت بذلك. تمويل السلع الاستهلاكية لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية في ظل ضوابط وشروط سهلة حيث يلزم التمويل. مدة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا كان مقدم الطلب يعمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي غير العاملين في القطاع الخاص في المملكة. مطلوب منهم توفير فترة عمل مناسبة لا تقل عن ستة أشهر. يتم تقديم الطلب الآن عبر الإنترنت للحصول على تمويل شخصي بدون ضامن وبدون تحويل الراتب على أقساط شهرية مرنة لجميع عملاء شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على مرابحة تمويل المستهلك في الشركة

أنقذ شركة البيت الأهلي للتمويل في المملكة ، التمويل الاستهلاكي ، والذي يتميز بمزايا متنوعة على باقي الموارد المالية الأخرى في المملكة العربية السعودية ، حيث قدم التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي لجميع العملاء السعوديين وغير السعوديين في الأراضي السعودية. شبه الجزيرة العربية. :

يتطلب التمويل الشخصي السريع لشركة البيت الأهلي للتمويل في المملكة العربية السعودية توفير حد أدنى للدخل الشهري الثابت لا يقل عن 5000 ريال.

يجب إثبات مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الوظيفة للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع شبه الحكومي. كما يجب توفير فترة عمل مدتها ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص في المملكة فقط.

السن المناسب للتقديم الإلكتروني يبدأ من 21 سنة إلى 65 سنة بموافقة فورية وسريعة من شركة بيت الأهلي للتمويل في المملكة العربية السعودية.

المزايا المتاحة للشركة عند طلب مرابحة تمويل المستهلك