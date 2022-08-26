بالثلاثة.. الشباب يدك شباك الباطن فِيْ افتتاح دوري روشن السعودي

اكتسح الفريق الكروي الأول لنادي الشباب ضيفه الباطن 3-0 فِيْ مباريات الجولة الأولى من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وبهذه النتيجة، قفز الشباب إلَّى صدارة ترتيب دوري الروشان السعودي، بعد أن أضاف النقاط الثلاث الأولى وسجل 3 أهداف.

ودخل المدرب الإسباني فِيْسنتي مورينو، مدرب نادي الأحداث، المباراة بتشكيلة مكونة من “كيم سونج هِيْو، فواز الصقور، حسن تمبكتي، إياجو سانتوس، متعب الحربي، حسين القحطاني، كريشوفِيْاك، نواف العابد، جوانكا، كارلوس جونيور، آرون بوبيندزا “.

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افتتح آرون بوبيندزا هدف الشباب فِيْ الدقيقة 22، حيث تلقى تمريرة عرضية من الجناح الأيسر وضرب بقوة على يمين الحارس.

وفِيْ الدقيقة 48 نجح كارلوس جونيور فِيْ تسجيل الهدف الثاني بتسديدة قوية على يمين الحارس بعد تلقيه رأسية من بوبيندزا.

وأنهى سانتي مينا أهداف المباراة فِيْ الدقيقة 75 بضربة رأس قوية بعد تلقي عرضية من بوبيندزا المتألق.

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