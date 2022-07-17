بالخطوات تعرف على افضل المسكات و النصائح الاهتمام والعناية بالبشرة فِيْ المنزل

تعتبر العناية بالبشرة من الأساسيات لجميع الفتيات والنساء من جميع الأعمار، ولكن تختلف طريقة العناية والاهتمام، فهناك من يميل إلى شراء منتجات البشرة باهظة الثمن والمعروفة، وهناك من يلجأ إلى المكونات والطبيعية زيوت. وإعداد منتجات العناية بالبشرة المختلفة، الهدف واحد، لكن الطرق مختلفة.

كيف نعتني بالبشرة، اليوم ومن خلال تعليمي، سنبذل قصارى جهدنا لتزويدك بأهم المعلومات والروتين والزيوت المفِيْدة للبشرة وبعض العلاجات الطبيعية حتى تتمتع كل فتاة بمظهر صحي، بشرة ناصعة وبيضاء، حتى تتجنب الفتاة الذهاب إلى مراكز التجميل ووَظْائِفْ تنظيف البشرة باهظة الثمن.

العناية بالبشرة ونصائح العناية

إن أهم طرق العناية بالبشرة دائمًا تبدأ بالتغذية السليمة، أي تجنب الإكثار من تناول الأطعمة المقلية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهُون والأطعمة السريعة وتناول الكثير من الشوكولاتة. كَمْية كافِيْة من الماء خلال النهار، على الأقل 2 لتر الفواكه والخضروات تنعش جسمك وتساعد على إزالة السموم من الجسم.

أهم النصائح لبشرة صحية

أولاً يجب أن تعرف نوع البشرة، إذا كانت دهنية أو جافة أو مختلفة، لأن نوع الجلد يحدد المنتجات أو الزيوت أو مكونات القناع التي ستستخدم معها للحصول على نتيجة جيدة دون الإضرار بالجلد.

يمكن استخدام الجليد كتدليك للوجه، لأنه يعمل على إغلاق المسام المتضخمة، ويمكن استخدامه قبل المكياج بنصف ساعة، ويعمل كبديل لمثبت المكياج.

جل الصبار مفِيْد جدا للبشرة، فهُو يعمل عن طريق شد الوجه، ويقلل من حب الشباب ويفتح البشرة، ويمكن وضعه قبل النوم.

يجب تجنب الكثير من ملامسة الوجه.

يجب أن تنام جيدًا لساعات كافِيْة، خاصةً فِيْ الليل، لأنها مفِيْدة أيضًا للحفاظ على الصحة.



أفضل أقنعة الوجه للبشرة الفاتحة.

مكونات الماسك (ثلاث ملاعق كبيرة زبادي، خمس ملاعق كبيرة عصير برتقال، ملعقتان كبيرتان عسل، اقترب من وعاء صغير وضعي جميع مكونات القناع واخلطي جيداً، ادهن القناع على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي بشرتك جيداً بالماء الدافئ، ويمكن استخدامها مرتين فِيْ الأسبوع،

يعمل قناع زبادي الخيار على ترطيب الوجه. ماسك القهُوة + العسل مرتين فِيْ الأسبوع.

بفضل حَقيْقَة أنه بعد غسل الوجه بالقناع يتم وضع ماء الورد، ولهذا السبب قدمنا ​​لك أهم النصائح للعناية بالبشرة والعناية بها.