بالخطوات شحن شدات ببجي الموسم الجديد 2022 بدون رقم هاتف

تعتبر هذه الطريقة من الطرق الرسمية التي توفرها إدارة لعبة PUBG Mobile وذلك لأن الموقع المستخدم لإرسال أدوات PUBG هُو من بين الشركاء المعتمدين فِيْ لعبة PUBG وهِيْ شركة (Midas Bay) التي توفر الشحن خدمات للعديد من الألعاب عبر الإنترنت رسميًا ومضمونًا، وليس موقعًا لمستخدمي لعبة PUBG فقط، ويتم تضمينه فِيْ شحن أدوات PUBG عبر موقع Midas Bay.

الشحن الرسمي للحاجيات

الخطوة الأولى هِيْ النقر على رَابِطْ موقع ميداس الرسمي. بعد ذلك نضغط على لعبة PUBG Mobile، ثم ندخل إلى الصفحة المخصصة للشحن. الكثير من عشاق Buggy Mobile واللاعبين فِيْ جميع أنحاء العالم حريصون جدًا على الحصول على رموز Buggy رسميًا باستخدام معرف اللاعب حيث أن رموز Buggy هِيْ أحد أبرز الأشياء.التي تساعد اللاعب بشكل كبير على تحقيق النجاح والتقدم. فِيْ اللعبة للحصول على أشياء ثمينة لا يمكن الحصول عليها مجانًا وفتح مستويات جديدة فِيْ اللعبة، ولكن يجب التأكد من أن طريقة الشحن رسمية حتى لا تتعرض الحسابات للسرقة. ثم أدخل رقم تعريف حساب اللاعب أو رقم التعريف. بعد ذلك، يجد اللاعب أمامه عدة خيارات للشحن، مثل الحزم الجاهزة، أو يختار اللاعب عدد الشدات التي يريدها. بعد أن يحدد اللاعب عدد الأدوات أو الحزم التي يريدها، سيتم إفسادها بأي وسيلة على الموقع أو متاحة لهم.

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الجدير بالذكر أن مؤقت Midas Bay قد وفر العديد من الفرص للاعبين للحصول على أدوات PUBG، وهذه الطريقة من أسهل الطرق وأكثرها فاعلية للحصول على المكافآت والهدايا فِيْ لعبة PUBG والحصول على المزيد من السحوبات، من الطريقة التالية