“بالخطوات” طريقة التقديم على وزارة الدفاع بوابة القبول الموحد لخريجي الثانوي 1444

أعلنت وزارة الدفاع السَعُودِيْة قبل أيام عن فتح باب التقديم لطلبة الثانوية العامة، وذلك من خلال بوابة القبول الموحدة للقوات المسلحة afca.mod.gov.sa، وازداد البحث بين خريجيها من خلال المسار الصحيح. التطبيق، وذلك لزيادة فرصك فِيْ القبول، حيث توجد بعض الأخطاء التي يمكن أن يفوتها الطلاب والتي تؤدي إلى رفض قبولهم مبدئيًا فِيْ مرحَلْة التقديم الإلكتروني. الخطوات الصحيحة والرَابِطْ الرسمي للدخول، وكيفِيْة استكَمْال رغباتك، حيث يشمل التطبيق العديد من الجامعات، مثل كلية الملك عبد العزيز العسكرية وكلية الملك عبد الله للدفاع الجوي، والعديد من الجامعات العسكرية الأخرى، لذا يرجى متابعتنا.

شُروطْ وزارة الدفاع السَعُودِيْة

أعلنت وزارة الدفاع السَعُودِيْة عن شُروطْ التقديم على كلياتها العسكرية، وهذا لطلبة الثانوية العامة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وهذه الشُروطْ مشتركة بين جميع الكليات، ولكن هناك كليات على اختلاف تخصصاتهم (الجوية). القوة، الخ) التي قد تتطلب بعض الشُروطْ الإضافِيْة، وهذا ما يمكنك التعرف عليه بالتفصيل بعد البحث عن أحوال الجامعة بالاسم، والشُروطْ العامة على النحو التالي

أن يكونوا حاصلين على الجنسية السَعُودِيْة فقط وينشأون فِيْها، وهذا بالطبع باستثناء من عاش خارج المملكة مع والدهم فِيْ الخدمة الوطنية (مثل أبناء موظفِيْ السفارة السَعُودِيْة بالخارج والدبلوماسيين).

يجب أن يكون خريج المدرسة الثانوية السَعُودِيْة (نهاريًا) قد تخصص فِيْ العلوم الطبيعية هذا العام بمعدل تراكَمْي لا يقل عن 80 بالمائة.

بالنسبة للعمر لا يقل عن 17 سنة ولا يزيد عن 22 سنة وقت تقديم الطلب.

يجب أن تكون قد أجريت اختبار القدرات العام واختبار التحصيل، ولن تقل النسبة المئوية فِيْ كليهما عن 60 بالمائة.

تشترط بعض الجامعات، مثل كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي، اجتياز اختبار إجادة اللغة الإنجليزية.

يجب ألا يقل الارتفاع عن 165 سم ولا يزيد عن 188 سم، ويكون الارتفاع متناسبًا مع الوزن، وقد تتغير حالة الطول حسب المدرسة المطبقة فِيْ بعض الحالات.

اجتياز جميع الاختبارات المطلوبة بعد مرحَلْة القبول الأولي.

هذه الشُروطْ شبيهة جدا بشُروطْ عرض طلبة الجامعة على وزارة الدفاع والتي بدأت منذ أكثر من شهر لذا تابعونا لمعرفة رَابِطْ الالتحاق بالكليات العسكرية فتابعونا وانتم ايضا استوفوا الاستعلام بشأن قبول الوَظْائِفْ فِيْ وزارة الدفاع.

كيفِيْة التقديم لوزارة الدفاع

نتابع معكَمْ أعزائي المتابعين طريقة التقديم والتسجيل بمواقع كليات وزارة الدفاع بالمملكة حيث تعلن الوزارة عن بدء التطبيق يوم الخميس الموافق 15 ذو الحجة 1444 هـ مما يعني أنه بدأ قبل ساعات قليلة، ولاحظنا التعجيل بالتسجيل، حيث تستقبل الوزارة طلبات الطلاب على الموقع وذلك باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى الرَابِطْ الرسمي للبوابة الموحدة للدخول والتجنيد فِيْ القوات المسلحة afca.mod.gov.sa.

قم بالتمرير لأسفل قليلاً، ثم انقر فوق المتقدمين للخريجين فِيْ المدرسة الثانوية.

ثم انقر فوق تقديم طلب جديد.

يرجى إعادة قراءة جميع الشُروطْ والأحكام المتعلقة بالشحنة وبعد تها قبولها.

ثم أكَمْل ترتيب أمنياتك، على سبيل المثال، أول أمنية لكلية الملك عبد العزيز العسكرية، والرغبة الثانية لكلية الملك عبد الله للدفاع الجوي، إلخ.

بعد استكَمْال وة المتطلبات، انتقل إلى نموذج بيانات الطالب.

اكتب جميع المعلومات المطلوبة سواء كانت الطالب أو ولي الأمر أو معلومات السكن وشهادة التعليم الثانوي.

اكتب رمز التحقق المعروض أمامك وانقر فوق إرسال.

لكن قبل كل شيء، تأكد من أن جميع البيانات صحيحة ودقيقة، حيث يوجد العديد من الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم بسبب بيانات غير دقيقة، سواء كان ذلك الطالب أو شهادة الثانوية العامة.

سيتم إرسال رسالة إلى الهاتف المحمول الذي سجلت به رقم الطلب وكلمة المرور، والتي ستستشير بها.

استشارة بشأن قبول خريجي الثانوية العامة بوزارة الدفاع

سنتعلم معك أيضًا كيفِيْة معرفة ما إذا تم قبولك أم لا فِيْ الأيام القليلة المقبلة، حيث تظهر النتائج بعد أيام من الإرسال، ويمكن للطلاب الذين لديهم رقم الطلب تتبع طلباتهم على النحو التالي

انتقل إلى موقع لجنة القبول الموحد، الذي ربطناه أعلاه.

ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

أدخل رقم الطلب وكلمة المرور.

ثم أدخل رمز التحقق.

انقر فوق تسجيل الدخول.

ثم انقر فوق البحث عن إشعار القبول.

سيظهر الإخطار.

إذا تم قبولك، فسيتم إخبارك بالمكان واليوم وتاريخ ة ثم وقت الحضور.

هذه البيانات هِيْ بيانات المكان والتاريخ الذي ستذهب فِيْه للمقابلة الشخصية والاختبارات المطلوبة.

يجب عليك الالتزام بالتاريخ المحدد، وذلك لأن تأخرك فِيْه سيؤدي إلى رفضك، وكَمْا نعلم فإن الوزارة صارمة فِيْ هذا الأمر.

بنفس الطريقة، يمكنك الاستفسار عن قبول وَظْائِفْ وزارة الدفاع إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على واحدة منها.

كان هذا مقالنا، حضرة صاحب السمو، على التطبيق المقدم إلى وزارة الدفاع، حيث تابعنا معكَمْ الخطوات التفصيلية التي تحتاجها فِيْ عملية التقديم الإلكترونية لخريجي الثانوية العامة لهذا العام، والتي ستحتاج إليها فِيْ باقي إجراءات التقديم. . مما سيتطلب منك التركيز خاصة أنها ستكون مرحَلْة جدية فاستمر.