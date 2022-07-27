بالخطوات.. طريقة شحن جواهر فري فاير من خلال معرف اللاعب عبر قارينا فري فاير 2022

تحميل Free Fire Gems، فأنت تعلم بالتأكيد أهمية وجود الكثير من Free Fire Gems فِيْ متجرك داخل اللعبة لمساعدتك فِيْ خوض حربك والفوز بها ضد الأشرار، من جلود الشخصيات ومعداتها وملابسها. أنه يجب أن تكون مميزًا فِيْ اللعبة وتصل إلى مستويات عالية فِيْها، لكن العديد من اللاعبين يعانون بسبب عدم وجود أموال كافِيْة لشراء الماس الذي يحتاجون إليه، لذلك نقدم لك طرقًا مختلفة لإرسال جواهر Free Fire، إما مجانًا أو مدفوعة مقابل المال ولكن بأسعار معقولة تسمح لك بشراء الأحجار الكريمة بسعر رخيص ورسمي دون التعرض لأي من عمليات الاحتيال التي تملأ المواقع.

طرق شحن جوهرة النار المجانية

إرسال جواهر فري فاير من خلال Garina Center يوفر Garena Center صاحب لعبة Free Fire موقعه الرسمي على الإنترنت والذي يمكنك من خلاله إرسال الجواهر بأسعار مناسبة، ويمكنك استخدامها من أي مكان فِيْ العالم العربي ويوفر طرق الدفع المناسبة لكل دولة، ولاستخدامها اتبع ما يلي

انتقل إلى موقع shop2game الرسمي، واختر بلدك من الخيارات المتاحة.

أدخل معرف اللاعب وانقر فوق تسجيل الدخول.

ستنتقل بعد ذلك إلى طرق الدفع المتاحة للاختيار من بينها.

اختر حزم إعادة الشحن المتاحة بناءً على عدد الأحجار الكريمة التي تحتاجها.

أكَمْل خطوات الدفع وبمجرد اكتمالها، سيتم استلام الجواهر مباشرة فِيْ حسابك.

موقع موقع oonoo

يعد موقع oonoo أحد أشهر المواقع المجانية الموثوقة التي يستخدمها العديد من اللاعبين لتحميل جواهر Free Fire. يطلب منك الموقع إنهاء بعض المهام مثل مشاهدة بعض مقاطع الفِيْديو أو الإعلانات أو تنزيل التطبيقات وعندما تكَمْلها تحصل على مجموعة. من النقاط التي يمكنك تحويلها إلى جواهر Free Fire، وتحويل هذه النقاط إلى رصيد على بطاقة Google Play، ثم شراء الأحجار الكريمة من خلالها بالطريقة السابقة من خلال مقارنة Free Fire.

تطبيق Google Opinion Reward

يتيح لك هذا التطبيق إعادة شحن جواهر Free Fire مجانًا من خلال الإجابة على بعض الاستطلاعات ودعوة الأصدقاء وتنزيل بعض التطبيقات، ثم تحصل على رصيد فِيْ حساب Google Play لتتمكن من إعادة شحن جواهر Free Fire.