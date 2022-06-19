بالرقم القومي..نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية الدور الأول بالرقم القومي عبر رابط azhar.eg بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية للأزهر ، الجولة الأولى 2021-2022 ، يستمر آلاف الطلاب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية للأزهر بعد اعتمادهم رسميًا من قبل وكيل الأزهر الشريف الأخير. الأربعاء بعد الانتهاء من أعمال التدقيق والتصحيح في الضوابط في جميع مناطق الأزهر والتي استمرت لمدة أسبوعين كاملة ، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الاستفسار عن نتيجة الأزهر الابتدائي والإعدادي الشهادات الدور الأول 2021-2022 عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية بالرقم الوطني.

نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية للأزهر الدور الأول

وفي بيان رسمي ، أعلنت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، موافقة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر ، على نتيجة ابتدائية الأزهر. والشهادات الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بعد استكمال أعمال المراقبة في الضوابط وتجميع الدرجات بدقة وشفافية كاملة لأبنائنا. طلاب الصف الثالث الإعدادي والصف السادس الابتدائي الأزهري الدور الأول.

نتيجة الأزهر الابتدائية والإعدادية 2022 الدور الأول

وأوضح البيان الصادر عن الأزهر الشريف ، أن نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية للبنات بلغت 83.43٪ ، وعددهن 69.940 طالبة ، فيما بلغت نسبة البنين 74.78٪ ، وعددهم 75673 طالبة ، وبنسبة بلغت نسبة النجاح العام 78.96٪ على مستوى مناطق الأزهر التابعة لشريف الأزهر على مستوى الجمهورية.

فيما بلغت نسبة النجاح في نتيجة شهادة الأزهر الإعدادية الدور الأول 2022 بين الفتيات 77.90٪ وعددهن 66170 طالباً ، فيما كانت نسبة البنين 63.58٪ وعددهم 75662 طالباً وطالبة. بلغ معدل النجاح الإجمالي 70.29٪.

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2022

نستعرض معكم خطوات دخول رابط بوابة الأزهر الإلكترونية ، للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للأزهر 2022 وشهادة ابتدائي الأزهر الدور الأول بالرقم الوطني في جميع المحافظات بعد تفعيل رابط إلكتروني لنتائج شهادتي الأزهر الإعدادية والابتدائية وهي كالتالي:

أولا: عمل تسجيل أدخل الرابط الرسمي لبوابة الأزهر.

ثانياً: ثم اختر “قطاع المعاهد الأزهرية”.

ثالثًا: قم باختيار قائمة الطلاب من أعلى القائمة.

رابعًا: عليك اختيار نتائج الامتحانات.

خامساً: إدخال الرقم القومي للطالب بشكل صحيح.

سادساً: عليك الضغط على كلمة بحث لرؤية النتيجة.

سابعا: ثم عليك أن تنتظر ثواني ، ستظهر النتيجة أمامك على الشاشة وتعرف نتيجتك في الجولة الأولى.