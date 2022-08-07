بالشباب.. الأهلي يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في شباك الاتحاد السكندري

وانتهت أحداث مباراة فريق الأهلي لكرة القدم الأولى ضد اتحاد الإسكندرية بفوز الأحمر بثلاثة أهداف دون مقابل.

المباراة بدأت على شكل سجال بين الجانبين مع بعض المحاولات التي لم تسفر عن أهداف، حيث كانت السيطرة من جانب لاعبي الأهلي.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطر من لاعبي الإسكندرية على مرمى علي لطفي.

وفي الدقيقة الثالثة برأسية رامي ربيعة لكنها مرت فوق العارضة وفي الدقيقة 13 تسديدة لمحمد فخري تصدى لها محمد عبد المنصف.

في الدقيقة 20، جاء أول هجوم خطير للأهلي بتسديدة من أحمد سيد غريب تصدى لها عبد المنصف بنجاح.

وأحرز أحمد سيد غريب الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 35 بعد تمريرة كريم فؤاد.

وأضاف زياد طارق الهدف الثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 44 بعد مهارة فردية وتسديدة أصابت مرمى الاتحاد.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الأهلي السيطرة على المباراة حيث أضاف أحمد سيد غريب الهدف الثالث في الدقيقة 47 بضربة رأس قوية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 59 نقطة في المركز الثالث في جدول الدوري المصري، فيما بقي رصيد الاتحاد الإسكندرية عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.