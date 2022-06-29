بالصورة.. تعرف على برنامج معسكر الشباب فِيْ إسبانيا

أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، مساء اليوم الأربعاء، عَنّْ البرنامج التحضيري للموسم المقبل، فِيْ مركز الفريق بمدينة ماريبا الإسبانية.

يبدأ معسكر الفريق الأول لكرة القدم فِيْ نادي الشباب يوم 20 يوليو ويستمر حتى 11 أغسطس، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2022-2023.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر موقع المدونات الصغيرة “تويتر” صورة توضيحية لبرنامج الليوث على النحو التالي

يبدأ اللاعبون والجهاز الفني عقد الإيجار اليوم الأربعاء 29 يونيو، ويستمر حتى 18 يوليو، حيث سيتم إجراء الفحوصات الطبية على اللاعبين بعد عودتهم من فترة الراحة الطويلة.

ومن المقرر أن يغادر وفد الفريق الأول لفريق الشباب فِيْ 20 يوليو إلَّى مدينة ماربيا الإسبانية، وسيستمر التركيز فِيْ الهُواء الطلق حتى 11 أغسطس.

وبعد انتهاء المعسكر، يعود الليث إلَّى العاصمة السعودية الرياض، استعدادًا للمرحلة الإعدادية الثانية، حيث ستبدأ الدوري يوم 25 أغسطس المقبل.