بالصور.. إنقاذ ذئب بري تعرض لإطلاق نار ودهس في بلجرشي 

أعلن المتحدث الرسمي باسم جمعية الرحمة لرعاية الحيوان حمزة الغامدي، تفاصيل عملية إنقاذ ذئب بري تم دهسه وإطلاق النار عليه في محافظة بلجرشي.

اطلاق الرصاص

وقال إنه عثر على الذئب على جانب الطريق وأنه يعاني من إصابات متعددة، مشيرا إلى أن التشخيص الأولي لحالته يشير إلى أنه أصيب بطلقة نارية وربما دهس.

الجراحة

وأضاف أن فريقا طبيا نجح في تنفيذ عملية إنقاذ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ببلجرشي، وبعدها تم تسليمه رسميا لحين وصول ممثل الحياة البرية لاستقباله.

تفاعل مع الحياة البرية

وفي سياق متصل، تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مع الحادث ووعد بالاتصال بـ “الغامدي” لتنسيق استقبال الذئب ونقله إلى ملجأ المركز للعلاج والتأهيل.