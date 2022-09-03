بالصور| السعودية ضد الجزائر.. مواعيد نصف نهائي كأس العرب 17

انعقد، اليوم السبت، الاجتماع التنسيقي التحضيري لمباراتي نصف نهائي بطولة كأس العرب لأقل من 17 عاما “الجزائر 2022”.

يستعد المنتخب السعودي لمواجهة الجزائر، فِيْما سيلتقي المغرب واليمن فِيْ نصف نهائي كأس العرب تحت 17 سنة.

وشهد الاجتماع التنسيقي اعتماد قوائم وألوان الفرق المشاركة فِيْ مباراتي نصف النهائي، وتم إطلاع ممثلي كل فريق على تنظيم المباريات.

يخطط فريقنا لارتداء القميص الأخضر الأساسي ضد الجزائر التي ستشارك بالقميص الأبيض، فِيْما سيشارك المنتخب اليمني بالقميص الأحمر، وسيشارك المغرب بالقميص الأبيض.

مواعيد مباريات نصف النهائي

تقام مباريات نصف نهائي كأس العرب للشباب على ملعب السيق، يوم الإثنين المقبل، حيث تقام مباراة الجزائر والسعودية فِيْ تمام الساعة 430 مساءً، فِيْما تقام مباراة اليمن والمغرب فِيْ تمام الساعة 20. 00

طريق السعودية إلَّى نصف نهائي كأس العرب

شارك المنتخب السعودي فِيْ المجموعة الرابعة من كأس العرب تحت 17 سنة، حيث خسر أمام مصر (0-3)، ثم فاز على سوريا (4-3)، وانتصر على لبنان (6-0)، ليتأهل إلَّى البطولة. أخضر وصيف المجموعة برصيد 6 نقاط.

وتأهل فريقنا لنصف نهائي كأس العرب بعد فوز كبير على العراق (4-1) فِيْما تأهل منتخب الجزائر على حساب تونس بركلات الترجيح بعد تعادله 1-1 فِيْ الوقت الأصلي.

وكان المنتخب السعودي قد فاز بلقب النسخة الأولى من كأس العرب تحت 17 سنة 2011 التي نظمتها المملكة، حيث فاز الأخضر باللقب بعد فوزه على سوريا فِيْ النهائي (4-3).

وبلغ المنتخب السعودي نهائي نسخة 2014، قبل أن يكتف بالميدالية الفضية، بعد خسارته أمام العراق بهدفِيْن نظيفِيْن.

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