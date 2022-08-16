بالصور| الفِيْصل يشيد بالأخضر ويسلم فضية التضامن الإسلامي

بعث الأمير عبد العزيز بن تركي الفِيْصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد التضامن الإسلامي الرياضي برسالة تهنئة إلَّى المنتخب السعودي بعد فوزه بالميدالية الفضية فِيْ دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وخسر منتخب السعودية تحت 23 عاما، فِيْ المباراة النهائية لألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2022″، أمام تركيا بهدف نظيف، حسم الأخضر له الميدالية الفضية.

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وتوجه الفِيْصل لتقديم الميداليات الفضية للاعبي المنتخب الأولمبي السعودي برفقة وزير الشباب والرياضة التركي محرم قصاب أوغلو.

ونشر الفِيْصل رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” نصها كالتالي

أهنئ المنتخب التركي على تحقيقه الميدالية الذهبية فِيْ كرة القدم فِيْ دورة ألعاب التضامن الإسلامي، وأتمنى التوفِيْق لأبطالنا والمنتخب الوطني الأذربيجاني.

مسيرة مميزة للنهائي بأداء عالي وقاتل حتى اللحظات الأخيرة

كل التوفِيْق فِيْ الرحلة إلَّى باريس 2024.

وكان منتخبنا قد تأهل لنصف نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2022″، بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط فِيْ مباراتين، بفوزه على أذربيجان بهدف نظيف من أحمد الغامدي، ثم الفوز على المغرب بهدف نظيف سجله. زياد الجهني وتركي المطيري.

وبلغ الأخضر نهائي ألعاب التضامن الإسلامي، بعد فوزه على الجزائر بهدفِيْن مقابل هدف واحد سجلهما هِيْثم عسيري وأحمد الغامدي.

وقاد سعد الشهري المنتخب السعودي للتتويج بكأس آسيا للشباب تحت 23 عاما “أوزبكستان 2022” للمرة الأولى فِيْ تاريخه، بعد فوزه على أوزبكستان فِيْ النهائي بهدفِيْن حرتين (انظر التفاصيل).

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