بالصور.. خطوبة ولي العهد الأردني الامير حسين ورجوة ال سيف، تداول اليوم في المملكة الاردنية الهاشمية والعالم بأكمله خبر خبر خطوبة ولي العهد الاردني الأمير حسين بن عبد الله الثاني على الانسة رجوة خالد بن مساعد بن عبد العزيز ال سيف، وخاصة بعد اعلان الديوان الملكي بخبر الخطوبة، ومن خلال مقالنا التالي سوف نضع لكم بالصور خطيبة ولي العهد الاردني تثير اعجاب مواقع التواصل الاجتماعي، تابعونا.

بالصور.. خطوبة ولي العهد الأردني الامير حسين ورجوة ال سيف

أعلن الديوان الملكي اليوم خبر خطوبة الأمير حسين بن عبد الله الثاني وكان نص الإعلان ما يلي: “بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، تمت الأربعاء 19 محرم 1444 هجرية، الموافق 17 آب/أغسطس 2022 ميلادية، خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف”، وتمت قراءة الفاتحة في منول والد الفتاة في الرياض،

وحضر هذه الخطبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف”، وهنأ الديوان الملكي الهاشمي الأمير صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وللآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء”.

من هي رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد الاردني الأمير حسين بن عبد الله الثاني

تعتبر رجوة ال سيف هي فتاة سعودية الجنسية ولدت في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، في الثامن والعشرون من شهر نيسان من العام 1994م، درست رجوة في المدارس الابتدائية والاعدادية في مدارس المملكة العربية السعودية، ثم انتقلت الى الولايات المتحدة الامريكية لتكمل تعليمها الجامعي، حيث درست الهندسة المعمارية هناك، وللتعرف على السيرة الذاتية الخاصة برجوة ال سيف من الاتي: